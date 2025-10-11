El Alimerka Oviedo Baloncesto se atasca en el barro: cae en un partido trabado en Cartagena que no supo cerrar (82-78)

El Alimerka Oviedo Baloncesto cayó por 78-82 ante el Caesa Cartagena en un partido demasiado trabado en el que fue superior durante muchos minutos, pero que no supo decantar de su lado cuando tuvo la oportunidad. Al final cometió todos los errores necesarios para que Faverani, desde la línea de triple, le diera la estocada que parecía definitiva a 1.14 de acabar (80-76). El duelo debió irse a la prórroga. También desperdiciaron esa oportunidad.

Dos errores de los que dan rabia

La acción con la que terminó de perder el partido el OCB fue de las que dan mucha rabia. Metió Parham el primer tiro libre, que dejaba el partido 80-78; falló el segundo, pero el OCB se hizo con el rebote y el propio Parham tuvo la opción de empatar, falló un tiro no demasiado complicado y Cosialls se hizo con el rebote, sin acertar tampoco a encestar. Fue precisamente Parham uno de los jugadores que más sufrió en este partido. El estadounidense, cuando tuvo que llevar los mandos del equipo, naufragó ante la presión de los exteriores rivales. El equipo estuvo mucho más cómodo y jugó mejor cuando Dan Duscak, que llegó con el tobillo tocado y que se perdió los últimos 4.30 minutos tras ver la quinta personal, estuvo sobre la pista.

Cartagena se agarró al partido

Aunque Oviedo llevó la iniciativa en el marcador durante buena parte del encuentro, el ritmo al que se jugó el partido no fue el que busca y le interesa. Demasiado espeso, con un ritmo bajo que le interesaba a un equipo que tiene en Faverani su jugador más sólido, el que más genera y el que más les da. En Oviedo fueron Duscak y Cosialls los dos hombres inspirados. Hermanson, que tuvo un buen inicio de partido, se diluyó y acabó errando los triples decisivos al final del partido. No pudo devoler a su nuevo equipo lo que le quitó la pasada temporada con el triplazo que dio la victoria al Cartagena, clasificándoles para el play-off de ascenso y dejando sin opciones al conjunto asturiano.

Un primer cuarto de mucha anotación

El primer cuarto fue, de nuevo, de mucha anotación (25-23), con alternativas en el marcador y un 3 más 1 final para Cartagena que le permitió irse por delante. Mejoró en el segundo, sobre todo gracias a la conexión entre Dan Duscak y Robert Cosialls, que dio muchos frutos al OCB. Pero nunca se dejó ir Cartagena, siempre encontró vías de anotación, con Rivera y Svejcar como principales amenazas, por lo que a vestuarios el partido se fue con todo abierto (41-47).

La oportunidad de romper el partido

En el tercer cuarto, pareció que el OCB, que había mejorado mucho en defensa, podía rompero el duelo. Tuvo el OCB un triple claro para irse a 11 puntos y lo que sucedió fue que Cartagena reaccionó a continuación. De nuevo, un dos más uno de Alonso Faure, elevó la renta azul a ocho puntos (52-60) y de nuevo Cartagena, aprovechándose de algunos errores absurdos del equipo de Oviedo, lo apretó, dejando el partido 58-62 para el último acto.

Una derrota que se intuyó

Se olvidó de correr el equipo de Oviedo y cuando lo hizo lo hizo mal. Fue un cuarto en el que se veía venir lo que acabó sucediendo. El equipo asturiano llegó con nueve jugadores (no están ni Johson ni Longarela), perdió al hacer la quinta a Dan Duscak a 4.30 del final y encima tiene a Copes mermado. El duelo, apretado, con un tipo de la experiencia de Faverani, y jugando en casa, era un escenaroio propicio para los levantinos.

Lucha hasta el final

Un robo y canasta de Lobaco permitió al equipo de Oviedo ver una luz de esperanza a 3.30 del final (71-73). Pudo en las acciones siguientes aumentar su renta Oviedo, especialmente en un triple de los que suele meter de Hermanson a 2.40 de acabar, pero lo que vino a continuación fue un dos más uno de Faverani (74-73). Metió un triple Nwaokorie, pero respondió con otro Rivera (77-76). Falló de nuevo Hermanson y Faverani levantó a la grada caragenera con un triple. El triple del pívot.

Regreso al Palacio

Perdió Oviedo su ocasión de llevar a la prórroga el partido y se vuelve a Asturias con una dolorosa derrota, que le deja sin victorias en tres jornadas antes de regresar el sábado (19.00 horas) al Palacio de los Deportes, donde se las verá con el Tizona Burgos. Necesitará el apoyo de una afición que está temporada se ha unido en masa al club para sobreponerse a todos los problemas que está sufriendo en este inicio de Primera FEB y comenzar a sumar victorias.