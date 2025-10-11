Exhibición de intensidad y tiro del Círculo, que suma su primer triunfo en Segunda FEB ante el Jaén (89-78)

El Círculo Gijón sumó la primera victoria en Segunda FEB ante el Jaén en su debut en el Palacio de los Deportes, un triunfo que se antoja imprescindible en su aspiración de mantener la categoría. El equipo asturiano fue fiel de principio a fin a su estilo, mucha intensidad y rapidez, lo que acompañó con un acierto estimable en el lanzamiento de tres en los momentos decisivos (89-78).

El Círculo comenzó de forma explosiva, con una intensidad insorportable para el Jaén, que no sabía cómo atajar la avalancha del equipo local, metiendo manos, corriendo mucho y llegando antes a las posiciones. Y anotando. El entrenador del Jaén tuvo que parar el partido con 13-2 en el marcador después de un triple de Guillem Arcos.

Poco a poco, el conjunto andaluz se fue agarrando al partido, en buena medida gracias a sus prestaciones en el rebote ofensivo, donde eran habituales sus segundas opciones. Tras las últimas bocanadas de intensidad local, plasmadas en impresionantes tapones de Pierre y Okafor, el Jaén empezó a encontrar recursos para anotar. Con 25-18 tras dos tiros libres de Mike Okafor para el equipo asturiano se cerró el primer cuarto.

La salida de la segunda unidad del Circulo no ayudó en un principio, porque el ritmo bajó y el nivel de acierto más todavía. El Jaén lo aprovechó para escalar y ponerse a la altura del equipo local. Fallado el primer plan, el Círculo se esforzó en defensa, capitaneado por Samu Barros, que metió manos y cuerpo por todas partes. El equipo andaluz llego a empatar a 35, pero un tirón final de un espectacular Jerónimo Luis, que robó, contratacó, metió un triple y forzó dos libres convertidos, dio seis puntos de diferencia para el Círculo al descanso (45-39).

La segunda mitad transcurrió de forma similar a la primera, metidos ambos equipos en una montaña rusa que dependía del acierto de unos y otros. Tan pronto se iba el Círculo de once puntos (52-41) como reaccionaba el Jaén en algunos desajustes defensivos y precipitaciones locales. Los andaluces llegaron incluso a colocarse por delante (56-57), pero tras un tiempo muerto de Nacho Galán reaccionaron los de casa, que empezaron a martillear desde la línea de tres. El festival lo iniciaron Samu Barros y Tavin Pierre, para acabar el cuarto con 67-62.

El Círculo ya no abandonó la inspiración exterior. En el último parcial se movió a triples de nuevo de Barros y Pierre, en dos ocasiones por barba, y sosteniéndose en el trabajo incansable del naviego Javi Ménéndez, autor de 12 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Así se rompió el partido y el Circulo pudo ver un final de partido tranquilo, con un buen botín de average y confianza para el largo camino que queda.