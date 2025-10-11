Éxito abrumador de la Media Maratón de Gijón, con récord de asistencia y de tiempo pese al fuerte viento

Las expectativas eran buenas y se cumplieron. La 14ª Media Maratón de Gijón, movida de fecha a un día otoñal, vivió una gran jornada de atletismo en la que, además del récord de participación con 2.500 corredores, se batió la mejor marca histórica. La protagonista del éxito fue una pareja de kenianos que entrenan juntos en el Calatayud y que hacían su debut en Gijón, Shadrack Korir Kipyegon y Meshack Kipkurgat Kirwa. El primero, en un esfuerzo descomunal en el tramo final tras perder fuelle después de un comienzo fulgurante, fue el vencedor en la meta de Las Mestas con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 16 segundos. Kirwa entró segundo, marcando 1 hora, 3 minutos y 1 segundo. En la lucha por el tercer puesto, el marroquí Zakariya El Bobekraoui sacó una ligera ventaja al primer asturiano, Alejandro Onís, del Oriente Atletismo, que se derrumbó, exhausto pero feliz, tras batir el récord regional de la distancia con 1 hora, 3 minutos y 58 segundos.

El vencedor se mostró satisfecho tras la prueba: "la prueba presentaba varios desafíos, el primero de ellos el viento, que soplaba muy fuerte en la costa. Venía dispuesto a batir el récord, así que solo pensaba: 'tira más fuerte, tira más fuerte'. Me ha gustado, felicito a los organizadores, y espero repetir el año que viene". Por su parte, el segundo clasificado opinaba que había hecho una buena carrera: "es mi primera vez aquí y creo que he hecho una buena carrera, y eso que la verdad es que soplaba muchísimo viento".

La primera mujer en la meta fue la cántabra Irene Pelayo, del club Piélagos, que marcó en meta 1 hora, 14 minutos y 12 segundos. La de Torrelavega fue de menos a más, y tardó casi diez kilómetros en dar caza a la mujer que tenía el mayor favoritismo y que empezó en cabeza, la keniana Purity Cherchirgir, de la Asociación Maratón Pura Lección de Vida.