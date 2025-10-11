Fuerte derrota del eNe Oposiciones Mieres en Fraga (1-7)
El equipo asturiano pierde con mucha claridad en la cancha de uno de los equipos más fuertes de la OK Liga Iberdrola
N. L.
El eNe Oposiciones Mieres cayó ayer con claridad frente al Esneca Fraga, equipo de Huesca que es uno de los candidatos a todo en la OK Liga Iberdrola, la máxima categoría femenina del hockey sobre patines español. El equipo de Mieres apenas tuvo opciones, aunque un gol de Ar Martínes permitió recortar distancias (2-1) a los 18 minutos de juego. A partir de ahí, el Fraga fue muy superior.
Esneca Fraga: Leyre López, Aina Arxe, Vinyet Flix, Carla Fontdegloria y María Sanjurjo. También jugaron Teresa Paya, Marlena Rubio, Adriana Soto y y Celeste Sanz.
eNe Oposiciones CP Mieres: Julieta Rouco, Valentina Domínguez, Ari Fernández, Viznia Silva y Claudia Molano. También jugaron Paula Rey, Inés Mata, Paula Peña, Ari Martínez y Lúa Alcaraz.
Goles: 1-0, min.8: María Sanjurjo. 2-0, min. 11: Celeste Sanz. 2-1, min.18: Ari Martínez. 3-1, min.22: María Sanjurjo. 4-1, min.22: Carla Fontdegloria. 5-1, min.27: Teresa Paya. 6-1, min.43: Vinyet Flix. 7-1, min.44: Ariadna Soto.
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente