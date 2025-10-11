Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuerte derrota del eNe Oposiciones Mieres en Fraga (1-7)

El equipo asturiano pierde con mucha claridad en la cancha de uno de los equipos más fuertes de la OK Liga Iberdrola

El equipo de Mieres celebra su ascenso a OK Liga Iberdrola

N. L.

Mieres

El eNe Oposiciones Mieres cayó ayer con claridad frente al Esneca Fraga, equipo de Huesca que es uno de los candidatos a todo en la OK Liga Iberdrola, la máxima categoría femenina del hockey sobre patines español. El equipo de Mieres apenas tuvo opciones, aunque un gol de Ar Martínes permitió recortar distancias (2-1) a los 18 minutos de juego. A partir de ahí, el Fraga fue muy superior.

Esneca Fraga: Leyre López, Aina Arxe, Vinyet Flix, Carla Fontdegloria y María Sanjurjo. También jugaron Teresa Paya, Marlena Rubio, Adriana Soto y y Celeste Sanz.

eNe Oposiciones CP Mieres: Julieta Rouco, Valentina Domínguez, Ari Fernández, Viznia Silva y Claudia Molano. También jugaron Paula Rey, Inés Mata, Paula Peña, Ari Martínez y Lúa Alcaraz.

Goles: 1-0, min.8: María Sanjurjo. 2-0, min. 11: Celeste Sanz. 2-1, min.18: Ari Martínez. 3-1, min.22: María Sanjurjo. 4-1, min.22: Carla Fontdegloria. 5-1, min.27: Teresa Paya. 6-1, min.43: Vinyet Flix. 7-1, min.44: Ariadna Soto.

