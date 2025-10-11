Gijón ofrece 25 becas a jóvenes deportistas y buenos estudiantes

Gijón pone en marcha la segunda edición de su convocatoria de becas a jóvenes deportistas. Se trata de una partida de 6.000 euros destinada a 25 chicos y chicas de entre 12 y 16 años con buenos resultados deportivos y académicos. El plazo de presentación de solicitudes se abre el lunes y se cierra el 31 de octubre. Los candidatos deben estar censados en Gijón, federados deportivamente y matriculados en algún centro educativo de Asturias. "Es una iniciativa que hace ciudad", resume Toño Migoya, de Fundación Rural Gijón, colaborador de la iniciativa.