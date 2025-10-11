Holgada victoria de un Lobas Oviedo que se pone líder (31-20)
El equipo asturiano cuenta sus partidos por victorias
L. N.
Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (3), Carmen García Calvo (4), Marta da Silva (5), Teresa Rodríguez (2), Lisa Chiagozie (6), Camila Méndez (4) –siete inicial–, Sofía Gull (2), Paula Molano (1), Celia Rojo, Raquel Álvarez, Paloma Calvo (2), Jimena Merino (1) y Blanca Sánchez (1).
Lanzarote Puerto del Carmen: Mazaira, Olivier (1), Torres (6), Nayra Gil (4), Yuli Quevedo (1), Guerrero (1), Betancort –siete inicial–, Carolina (1), De Marco, Barrachina, Damora, Cortez, Leiva (6) y Barrachina.
Árbitros: Ariño Saiz y San Emeterio de la Fuente (cántabros). Excluyeron a Chiagozie (2), Gull, Molano, Calvo y Rojo, y a Yuli Quevedo (3), Andrea Guerrero y Brenda Torres. Descalificada la visitante Yuli Quevedo.
Parciales: 2 1, 5 3, 7 7, 11 9, 13 11, 15 11 (descanso), 17 11, 19 12, 22 15, 26 17, 28 20 y 31-20.
Florida Arena: 450 espectadores.
El Lobas Global Atac Oviedo suma su tercera victoria de la temporada y se coloca líder de la clasificación en División de Honor Oro. Las pupilas de Manolo Díaz superaron con autoridad al Lanzarote Puerto del Carmen en el Florida Arena, por un contundente 31-20.
Le costaron los primeros minutos del encuentro al conjunto ovetense, que despertó con tres goles consecutivos de Lisa Chiagozie que ponían el 3-1 en el marcador. Sin embargo, las azules no lograban despegarse de un Lanzarote Puerto del Carmen que respondía a todos los golpes. Fue en el tramo final del primer período cuando las Lobas pudieron abrir brecha.
