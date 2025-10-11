¡Increíble! Tres partidos con el mismo final esta temporada en Vallobín: siempre se repite la misma historia

El Confía Base Oviedo vuelve a arañar otro punto importante delante de su público. Se repitió el guión de los dos encuentros anteriores en casa, y en el tercero que juega en Vallobín, volvió a empatar en un final de infarto al que ya se está acostumbrando una afición que se lo está pasando en grande en el recinto ovetense. Lo hizo de nuevo tras remontar una diferencia amplia¡ y, al igual que hace dos semanas, dispuso de una bola para ganar. que les escapó.

En la próxima jornada, el Confía Base Oviedo visitará al Balonmano Alcobendas (sábado, 18:30 horas).