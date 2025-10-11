¡Increíble! Tres partidos con el mismo final esta temporada en Vallobín: siempre se repite la misma historia
El Confía Oviedo, que juega en División de Honor Plata de balonmano, calca su actuación en tres ocasiones
N. L.
El Confía Base Oviedo vuelve a arañar otro punto importante delante de su público. Se repitió el guión de los dos encuentros anteriores en casa, y en el tercero que juega en Vallobín, volvió a empatar en un final de infarto al que ya se está acostumbrando una afición que se lo está pasando en grande en el recinto ovetense. Lo hizo de nuevo tras remontar una diferencia amplia¡ y, al igual que hace dos semanas, dispuso de una bola para ganar. que les escapó.
En la próxima jornada, el Confía Base Oviedo visitará al Balonmano Alcobendas (sábado, 18:30 horas).
Confía Base Oviedo: Prieto, Raúl Blanco (1), Rubén Menéndez, Elián Goux (4), Javi Colías, Franceschetti (1), Jayro Pérez –siete inicial–, Gamallo, Joaquín Pérez (1), Pablo Granda (7), David Pulgar (5), Hélio Pina (1), Ureña, Gonzalo Pulgar, Galán (3) y Javi Sanz.
Contazara Zaragoza: Jorge Gómez, Wagner (3), Plaza (3), Ara (3), Iribar (5), Acosta (1), Monzón (1) –siete inicial- Juan Martínez (4), Camas (2), Villén, Val (1), Mario Hernández, Miguel Lanero (1), Bruno della Ratta, Alejandro San y Álvaro del Valle.
Árbitros: Rubio Díaz y Fernández-Montes Medina. Excluyeron a los locales Raúl Blanco, Goux y Franceschetti, y aSergio Wagner y Alejandro Plaza.
Marcador cada 5 minutos: 1-4; 2-6; 4-8; 7-9; 9-12; 10-14; -descanso- 13-15; 13-16; 17-16; 18-19; 21-22; 24-24.
Vallobín: Unos 550 espectadores.
