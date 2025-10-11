Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Increíble! Tres partidos con el mismo final esta temporada en Vallobín: siempre se repite la misma historia

El Confía Oviedo, que juega en División de Honor Plata de balonmano, calca su actuación en tres ocasiones

Elián Goux, disponiéndose a lanzar, ayer, en Vallobín. |

Elián Goux, disponiéndose a lanzar, ayer, en Vallobín. | / MARIO CANTELI

N. L.

Oviedo

El Confía Base Oviedo vuelve a arañar otro punto importante delante de su público. Se repitió el guión de los dos encuentros anteriores en casa, y en el tercero que juega en Vallobín, volvió a empatar en un final de infarto al que ya se está acostumbrando una afición que se lo está pasando en grande en el recinto ovetense. Lo hizo de nuevo tras remontar una diferencia amplia¡ y, al igual que hace dos semanas, dispuso de una bola para ganar. que les escapó.

En la próxima jornada, el Confía Base Oviedo visitará al Balonmano Alcobendas (sábado, 18:30 horas).

Confía Base Oviedo: Prieto, Raúl Blanco (1), Rubén Menéndez, Elián Goux (4), Javi Colías, Franceschetti (1), Jayro Pérez –siete inicial–, Gamallo, Joaquín Pérez (1), Pablo Granda (7), David Pulgar (5), Hélio Pina (1), Ureña, Gonzalo Pulgar, Galán (3) y Javi Sanz.

Contazara Zaragoza: Jorge Gómez, Wagner (3), Plaza (3), Ara (3), Iribar (5), Acosta (1), Monzón (1) –siete inicial- Juan Martínez (4), Camas (2), Villén, Val (1), Mario Hernández, Miguel Lanero (1), Bruno della Ratta, Alejandro San y Álvaro del Valle.

Árbitros: Rubio Díaz y Fernández-Montes Medina. Excluyeron a los locales Raúl Blanco, Goux y Franceschetti, y aSergio Wagner y Alejandro Plaza.

Marcador cada 5 minutos: 1-4; 2-6; 4-8; 7-9; 9-12; 10-14; -descanso- 13-15; 13-16; 17-16; 18-19; 21-22; 24-24.

Vallobín: Unos 550 espectadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  4. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  5. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  6. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  7. Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
  8. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente

Nsongo Bil tumba a un Langreo que sigue sin ganar esta temporada (2-0)

Nsongo Bil tumba a un Langreo que sigue sin ganar esta temporada (2-0)

Alejandro Calvo, Consejero de Movilidad: "El debate ya no es cuánto cuesta rescatar el peaje del Huerna, tras la nulidad de la prórroga el escenario es muy distinto"

Alejandro Calvo, Consejero de Movilidad: "El debate ya no es cuánto cuesta rescatar el peaje del Huerna, tras la nulidad de la prórroga el escenario es muy distinto"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad: "Creo que el Ministerio haría lo mismo que nosotros con el Huerna en nuestro lugar"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad: "Creo que el Ministerio haría lo mismo que nosotros con el Huerna en nuestro lugar"

El Marino suma y sigue: un empate que confirma su gran inicio de temporada

El Marino suma y sigue: un empate que confirma su gran inicio de temporada

Un Nobel con pirueta

La mortalidad por cáncer de mama revisitada

Un espíritu indómito

Jóvenes y mayores en el mercado laboral español

Tracking Pixel Contents