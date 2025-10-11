Intensidad y emoción en el primer derbi Siroko-ADBA de la historia, que se fue para Avilés (61-64)

El Aceites Abril ADBA Sanfer se llevó para Avilés el primer derbi de la historia ante el Siroko Gijón Basketball, en Liga Femenina 2. El conjunto gijonés, que debutaba ante su público, realizó un gran encuentro y obligó a las avilesinas a un esfuerzo extra en el último cuarto para llevarse el triunfo (61-64).

Fue el ADBA el que empezó jugando mejor, moviendo el balón con más criterio y apoyándose en la polivalencia de Cristina Ugochukwu. Pero el Siroko reaccionó solidificando su defensa y corriendo sin parar por la pista. Con esos ingredientes, el partido transcurría de forma igualada, pero con ligera iniciativa visitante (13-16). El segundo cuarto comenzó de forma parecida, pero aumentó el ritmo anotador de ambos conjuntos, para deleite del público reunido en buen número en el Palacio de los Deportes de Gijón. El Siroko se desmelenó en el tramo final, con dos triples de Tesson y Russell y un dos más uno de la canadiense, que ponían al Siroko uno por encima al descanso (31-30).

El equipo local salió en el tercer cuarto reforzando sus señas de identidad, y alcanzó una máxima ventaja de siete punto justo al final de ese parcial (49-42). Pero el ADBA no se iba a dar por vencido y apretó de lo lindo en los últimos diez minutos, ahogando el ataque local y acertando en los momentos claves. Con el 61-64 final, el Siroko Gijón Basketball acumula dos derrotas en las dos primeras jornadas de Liga Femenina 2, mientras que las de Avilés suman sus dos partidos por triunfos. Russell, con 23 puntos, fue la más productiva del Siroko, y Ugochukwu, con 13, lo fue por el ADBA.