El intenso Jaén, prueba de fuego de Segunda FEB para el Círculo Gijón Baloncesto
M. R.
Gijón
Tras la difícil papeleta en la pista del Caja 87 sevillano, donde sufrió la primera derrota del curso, el Círculo Gijón debuta en casa ante el Jaén Paraíso Interior (Palacio de los Deportes, 20 horas). Un conjunto, como el gijonés, recién ascendido a Segunda FEB, y un rival al que el Círculo debería poder derrotar en su ansia por asentarse en la categoría. El conjunto dirigido por Nacho Galán está más conjuntado después de varias semanas de entrenamientos, y enfrente tendrá a un combinado joven que exhibe presión y mucha intensidad. "El equipo está en un proceso de madurez y cada semana se nota más cohesionado. La afición en el Palacio nos está dando una energía extra en cada partido", señala el cuerpo técnico.
