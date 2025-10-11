El Lobas Oviedo Balonmano Femenino luchará por su tercera victoria hoy en el Florida Arena

El Lobas Oviedo afronta esta tarde (20.00 horas) en el Florida Arena un nuevo reto en su prometedor arranque liguero. Las de Manolo Díaz reciben al Lanzarote Puerto del Carmen, en la tercera jornada de la División de Honor Oro, con la intención de mantener su buena dinámica tras haber firmado dos victorias en sus dos primeros compromisos del curso, ante Zaragoza y Carballal.

"Veo un partido con mucho ritmo", anticipa Manolo Díaz, consciente del nivel de exigencia que plantea el equipo canario. "El Lanzarote es un equipo que juega con mucha actitud en todas las fases del juego", destaca el técnico azul. El entrenador advierte además del peligro de un rival que viene de realizar un gran encuentro frente al Cleba León, uno de los aspirantes a estar en la parte alta de la tabla.

"Espero un partido muy competitivo, en el que debemos estar muy centradas si queremos lograrlo", subraya Díaz. El Lobas llega al choque con la moral alta y el respaldo de su afición, que volverá a llenar las gradas del Florida Arena en busca de una nueva tarde de alegría. El equipo quiere despedirse con buenas sensaciones antes del primer parón liguero, consolidando así su posición entre los conjuntos más regulares del inicio de campeonato.