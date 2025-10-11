El Marino suma y sigue: un empate que confirma su gran inicio de temporada

Marino: Dennis (2); Borja Álvarez (2), Somolinos (3), Pedro Orfila (3), Tomás Fuentes (3), Dailos (2); Lora (3), Pelayo Pérez (3); Tito Leyva (2), Basurto (3) y Óscar Fernández (2). Cambios: Berto González (2) por Borja Álvarez, min. 46. Marcos Bravo (1) por Óscar Fernández, min. 61. Guaya (1) por Orfila, min. 76. Talarn (s.c.) por Dailos, min. 88. Diego Díaz (s.c.) por Tito Leyva, min. 88. Gimnástica Segoviana: Carmona (2); Iker Pérez (3), Juan Silva (3), Álex Morata (3), Chupo (3), Juanma (2), Manu Olmedilla (2), René Pérez (3), Javi Borrego (2), Álex Castro (2) y Marc Tenas (3). Cambios: Iván Gómez (2) por Borrego, min. 66. Rodrigo Ibáñes (1) por Manu Olmedilla, min. 66. Josín Martínez (1) por Juanma, min. 74. Pau Miguélez (s.c.) por Castro, min. 90. Árbitro: Jesús López (comité gallego). Amonestó por parte local a Borja Álvarez, Tito Leyva, Orfila y Pelayo Pérez, y a Manu Olmedilla, René Pérez, Chupo y Rodrigo Ibáñes. Miramar: unos 600 espectadores. Se inauguraron los nuevos vestuarios.

El Marino suma y sigue. El conjunto de Luanco suma por quinta jornada seguida. Esta vez lo hizo ante la Gimnástica Segoviana, un buen rival ante el que sabe bien el punto conseguido. El equipo local fue mejor en los primeros veinte minutos, con disparos de Tito, en el minuto 2, y Pelayo, en el 5, que no encontraron portería.

En el minuto 17 llegó una jugada clave. Tras un córner en contra, Tito Leyva recorrió más de cincuenta metros, fue agarrado por el hombro por un defensor, y su disparo en la frontal lo desvió el meta Carmona. La primera ocasión visitante llegó en el minuto 38, tras una falta colgada por Juanma, que peinó de cabeza hacia atrás Marc Tenas, rozando el larguero.

Tras el descanso, los dos contendientes se mostraron sólidos en defensa. En los últimos minutos, la Segoviana tuvo dos claras opciones de gol, con Marc Tenas como protagonista. En el 78 estrelló un disparo en el larguero, y en el 80, remató de volea, tras un pase de Iván Gómez, desviando Dennis en una gran intervención.

En el minuto 94, el central local Somolinos se incorporó al ataque y su disparo desde la frontal se fue desviado en la última ocasión del partido. En definitiva, dos buenos equipos que ofrecieron un buen partido en el que se impusieron las defensas.