La Media Maratón de Gijón, con novedades y esperanza de récords

Nueva fecha y nuevo recorrido para máxima expectación y esperanzas de batir los récords de la prueba. Esos son los ingredientes de la Media Maratón "Villa de Jovellanos", de Gijón, que se celebra esta tarde con punto de inicio en la avenida Albert Einstein a las cinco y media de la tarde. Aunque los primeros clasificados tardarán hora y poco en alcanzar la meta, situada en Las Mestas, los cortes de tráfico no se levantarán hasta que pase el último corredor, cerca de las ocho de la tarde.

El cupo máximo de dorsales está agotado, y serán unos 2.500 los atletas que recorrerán las calles gijonesas. Los alicientes son máximos, ya que la prueba supone también el Campeonato de Asturias de la distancia. La calidad de la participación y el momento de forma de algunos de los atletas hace albergar esperanzas de batir los récords de la prueba, en manos de Said Aitadi en 1:02:39 desde el año 2018, el masculino, y de Maurine Jemutai en 1:08:55 desde el año 2022 el femenino.

Saliendo de Albert Einstein, la carrera pasará por: Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, puente del Piles, El Molinón, Enrique Castro "Quini", Justo del Castillo y Quintana, rotonda de la escultura "Hacia la luz", Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, carretera Piles-Infanzón, carretera de la Providencia, José García Bernardo, puente del Piles, avenida de Rufo García Rendueles, Cabrales, Ventura Álvarez Sala, Melquiades Álvarez, Muelle de Oriente, Rodríguez San Pedro, José Manuel Palacio Álvarez, Palafox, Mariano Pola, avenida de Galicia, Laboratorios, Chile, Camino del Cortijo, Lloréu, José Manuel Palacio Álvarez, Marqués de San Esteban, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Jovellanos, Capua, Eladio Carreño, Rufo García Rendueles, El Molinón, Enrique Castro "Quini", carretera de Villaviciosa, Ezcurdia, avenida de Castilla, avenida de la Costa y carretera de Villaviciosa, para concluir en el velódromo de Las Mestas.