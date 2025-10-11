El nuevo Telecable se presenta en casa ante el Bigues i Riells

El Telecable Hockey Club no debería fallar en el estreno liguero ante sus aficionados, hoy a partir de las 19.15 horas contra el Bigues i Riells. El potencial del equipo gijonés es muy superior al del catalán, por mucho que las nuevas piezas del Telecable estén todavía por engrasarse bien en el mecanismo.

Estreno en casa

Será la primera oportunidad de los aficionados esta temporada para acercarse a Mata Jove a ver al equipo de Natasha Lee, renovado a la fuerza por las marchas de Sara Lolo, Sara Roces, Fernanda Hidalgo y Vicky Novo. En el lugar de estas dos últimas, porteras, han llegado Viki Caretta y Aine Pérez. Para reemplazar los huecos dejados por las dos primeras, el club presidido por José Luis Souto se ha hecho con la internacional española Mariona Colomer y con Laia Juan. El equipo gijonés, pese a jugar un buen partido, fue derrotado en las semifinales de la Supercopa por el Palau (0-1) y se estrenó en la OK Liga con un triunfo holgado en la pista de Las Rozas (2-5). Su idea es luchar por todos los títulos en juego, por loque no debería dejar escapar los puntos de esta tarde.

Difícil papeleta para el CP Mieres

Por su parte, en esta misma OK Liga, el eNe Oposiciones CP Mieres tiene una salida endiablada a la pista del Esneca Fraga, que viene precisamente de proclamarse Supercampeón en la final ante el Palau. Se trata de un equipo de gran potencial llamado, como el Telecable, a optar a todos los títulos. Enfrente, el conjunto asturiano tratará de oponer la mayor resistencia posible después de una digna derrota en la jornada inaugural en casa ante el Voltregá (1-3).