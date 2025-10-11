Esta es la peculiar iniciativa que ha organizado el Judo Avilés para celebrar sus bodas de plata: toda la familia unida y fotos por diferentes escenarios icónicos de la ciudad

"Para mí es un orgullo inmenso. Lo difícil no es crear algo, es mantenerlo, y más allá de los resultados deportivos lo importante para mí es que el club tenga un impacto social en la ciudad", confiesa Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés. El avilesino ha vivido una de las jornadas más emotivas que recuerda. Con motivo de las bodas de plata del Villa de Avilés, que se disputará en las próximas semanas, varias generaciones del club saltaron a la calle para hacerse una sesión de fotos diferente.

Los judokas se dejaron ver por El Parche, San Nicolás de Bari, Camposagrado… Para acabar la jornada en el Centro Niemeyer, donde tanto los que ya han dejado el club, como actuales miembros, se unieron para posar ante el simbólico centro cultural. "Cuando empezamos nunca llegué a pensar que iba a vivir algo así", revela Fernández, fundador del torneo, que se prepara para una de las citas más especiales del año.

"Esto son veinticinco años de mi vida resumidos en una foto", continúa, reconociendo que este tipo de actividades "me hacen sentir un poco mayor". "Luego pienso en los que no llegan a vivir este tipo de cosas y la verdad que me hace sentir muy feliz. Ojalá estar también para el 50 y el centenario", bromea el avilesino, que destaca como una de las mayores hazañas del club durante estos años el "estabilizarse a nivel social". "Un club va más allá de sacar medallas, es poder ayudar en la integración y estar presente en todos los estamentos de la ciudad", explica Fernández, que asegura que "Avilés es una ciudad que siente y respira judo".

Aunque hace varios años que no se viste el judogi, Tania Alonso no dudó en aceptar la llamada de su club para esta iniciativa. "Vengo en calidad de vieja gloria. Estuve en el club desde los ocho hasta los dieciocho. La verdad que presta mucho venir y ver a la gente, he sido muy feliz aquí durante muchos años", confiesa la avilesina, que guarda grandes recuerdos de su etapa defendiendo el escudo del Judo Avilés. "Son pensamientos de familia, esfuerzo y casa", apunta. Eso sí, por ahora no piensa en volver a competir, aunque "lo que he sentido a la hora de hacer judo no lo he vuelto a encontrar en ningún otro deporte". "Es algo que echo de menos", asegura.

"Este tipo de cosas me encantan. Hay veces que ni una vez al año nos conseguimos juntar, y ver que desde el club organizan este tipo de eventos presta mucho", dice Rubén Secades, que desde los cuatro años hasta la mayoría de edad formó parte del club, del que tiene "recuerdos imborrables". "El Judo Avilés marcó mi infancia. Ese compañerismo, las amistades de esa época… Es algo difícil de explicar", señala el exjudoka, que lamenta que, por trabajo y lesiones, no pueda volver a subirse a un tatami. Aún así, su cariño por el club, como el de todos los presentes, sigue latiendo con mucha fuerza.