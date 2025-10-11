El Telecable sortea los obstáculos para ganar su primer partido en casa

El Telecable logró su objetivo de debutar en casa en Liga con una victoria, lo hizo por tres goles a cero ante un rival inferior como el Bigues i Riells, pero sufrió y además tuvo que superar la tarjeta roja vista en la primera parte por uno de sus fichajes, Mariona Colomer, por golpear a una rival con el stick levantado. Como castigo, según la modificación del reglamento que entró en vigor esta temporada, el equipo no solamente perdió el concurso de Colomer para el resto del encuentro, sino que estuvo cuatro minutos en inferioridad, que solventó incólume.

Para entonces, el equipo gijonés iba ganando por uno a cero. Fue gracias a una gran jugada ofensiva que dejó a Nuria Almeida sola ante Gabriela Martín. La delantera no pudo en principio superar a la guardameta, pero sí lo consiguió en el rechace. Era un premio para los ataques locales, pero el equipo catalán no se amilanó y también disfrutó de sus oportunidades.

Tras solventar el lance de la expulsión sin sufrir daño, el Telecable resolvió en la segunda mitad. Tuvo que esperar nueve minutos tras la reanudación para que María Igualada desviara de forma acertada un pase en profundidad de Marta Piquero. Además, el Bigues se fue cargando de faltas y en una internada de Laia Juan cometía la décima de equipo, que Marta Piquero convertía en gol en una soberbia transformación, engañando a Gabriela Martín.

El partido estaba resuelto, pero el Telecable siguió atacando buscando más botín. El marcador no fue a más porque la defensarival y especialmente la portera estuvieron muy inspiradas. De hecho, el conjunto gijonés llegó a marcar un cuarto tanto por medio de Ainara, pero los árbitros lo interpretaron como ilegal. La próxima cita del Telecable, en la pista del Cerdanyola