La Universidad de Oviedo, premiada por su atención a los deportistas de alto nivel

José Manuel Rodríguez Uribes y Javier Fernández-Río.

José Manuel Rodríguez Uribes y Javier Fernández-Río. / CSD

N. L.

Oviedo

El profesor Javier Fernández-Río, director del Área de Deportes de la Universidad de Oviedo, recogió en el nombre de la institución académica un premio en la Gala del PROAD (Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel), celebrada ayer en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y presidida por la ministra Pilar Alegría. El premio reconoce la labor de la Universidad de Oviedo desde 2022 a través de su Programa de apoyo a deportistas de alto nivel v destacados.

