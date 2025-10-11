El Zamora, un muro con similitudes con el Avilés: el análisis del rival de los blanquiazules

El Zamora es uno de esos equipos llamados a estar en la zona alta de Primera Federación. Directamente, sería raro si en junio no se acaba convirtiendo en equipo de Segunda División. Por jugadores no será, ya que tienen en plantilla a algunos de los nombres más destacados de la pasada campaña en la tercera categoría del fútbol nacional. Dani Vidal, técnico del Avilés, ya avisó del peligro del cuadro zamorano, y no se quedó corto. Con un estilo similar al de los blanquiazules, cuentan con varias estrellas en el frente de ataque que les hacen una plantilla temible. La visita que tienen los avilesinos al Ruta de la Plata mañana a las 14:15 horas es peor que ir a ver al dentista.

Una defensa férrea

Si algo llama la atención del Zamora son sus números defensivos. Sus estrellas están del centro del campo hacía adelante, pero en la zaga no se quedan cortos. No por nada en su feudo aún no han encajado ni un solo tanto en los tres encuentros que han disputado en el Ruta de la Plata. Además, si se quita de la ecuación el último encuentro ante el todopoderoso Tenerife, los zamoranos tan solo habían encajado un tanto en lo que va de liga. Los números hablan por si solos de una defensa que, aunque ha perdido a uno de sus centrales titulares tras ver una roja ante el cuadro tinerfeño, es un auténtico fortín.

Un puñal por la derecha

La defensa del Zamora no solo marca la diferente en la faceta defensiva. Juan Sabas tiene en el lateral derecho un auténtico puñal que, cuando puede, no duda en subir al ataque para desarbolar las zagas rivales. Hablamos de Rufo, que, como curiosidad, juega con el ‘8’ a la espalda a pesar de ser un defensor. El argentino tiene libertad absoluta para soltarse y atacar por el carril central, lo que le da al Zamora un elemento para crear caos que, si no se controla, puede acabar llevando el encuentro para los zamoranos. Tanto el extremo de ese lado como los pivotes deben estar muy pendientes de sus carreras.

La estrella

Todos los focos en el Zamora apuntan a su número ‘7’, Kike Márquez. Ya fue el mejor jugador de los zamoranos la pasada campaña y este curso parece que se repetirá la misma tónica. El andaluz cuenta con la total confianza de su entrenador y goza de libertad para moverse por donde quiera en el terreno de juego. Tan pronto presiona como uno de los dos delanteros como, de repente, cae a uno de los costados para asociarse con el extremo y crear ventajas. Suma cuatro goles generados (tres asistencias y un tanto), siendo el jugador rojiblanco que mejor cifra tiene al respecto. Para que el Avilés saque un buen resultado va a ser clave que Gete le haga un marcaje lo más férreo posible.

Un estilo similar al Avilés

El encuentro ante el Zamora podrá al Avilés ante el espejo. Salvando ciertas diferentes, lo cierto es que los zamoranos son el rival más parecido a los blanquiazules en cuanto a estilo. Defienden en 4-4-2, buscan presionar a pares en buena parte del campo, apuestan por un mediapunta jugón, tienen mucha potencia de fuego en sus extremos… Dani Vidal tendrá que encontrar sus propias debilidades para, extrapolándolas al Zamora, tratar de aprovecharse de ellas y así hacerse con los tres puntos.