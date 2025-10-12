El Avilés se queda sin una de sus piezas claves durante, al menos, dos semanas

Kevin Bautista no estará finalmente disponible para jugar a partir de las 14:15 horas ante el Zamora. Según ha anunciado el club blanquiazul, el sevillano sufre "una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha". El plazo de recuperación de este tipo de lesiones suele ser de entre dos y tres semanas, aunque todo dependerá de la propia evolución del futbolista.

Lo cierto es que este contratiempo es un duro golpe para los planes de Dani Vidal, entrenador del Avilés. El centrocampista andaluz ha disputado hasta la fecha todos los minutos con la camiseta blanquiazul, convirtiéndose en una de las piezas clave para el técnico blanquiazul. Ahora tendrá que ingeniárselas para encontrarle sustituto.

Todo hace indicar que Adri Gómez adelantará su posición en el once, colocando en la zaga por primera vez como titulares a Babin y a Borja Granero. Si opta por un perfil más ofensivo en la medular, las opciones serían Pablo Álvarez y Yasser, que ya ha completado con normalidad la semana de entrenamientos.