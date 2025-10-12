El Avilés sigue abonado a la épica: otro gol en el descuento da la tercera victoria consecutiva a los blanquiazules

Nadie había conseguido anotar en el Ruta de la Plata en lo que va de campaña. Nadie, por su puesto, había conseguido arrebatar ni un solo punto del inexpugnable feudo zamorano. Pues bien, el Avilés no solo ha conseguido romper la muralla rojiblanca, si no que sigue abonado a su racha de remontadas heroicas y se ha hecho con la victoria cuando más 'presta', en el descuento. La entrada de Guzmán Ortega, que anotó el gol del empate y dio la asistencia a Javi Cueto para el tanto de la victoria, marcó la diferencia para los avilesinos. Eso sí, no todo son flores. A pesar del resultado, no hay que dejar de hablar de los errores defensivos de la defensa blanquiazules, que a punto estuvieron de costar un disgusto. Con todo ello, los de la villa del Adelantado suman su tercera victoria consecutiva, con dos encuentros seguidos fuera de casa, y se asientan en la zona noble de la tabla tras asaltar uno de los campos más complicados de la categoría.

Uno de los cambios en el once del Avilés, obligado por lesión, hizo presagiar uno de los males que tendría el equipo durante la primera mitad. Kevin Bautista se cayó de la alineación por lesión, lo que hizo que Dani Vidal sacase un doble pivote con un marcado carácter defensivo, el formado por Adri Gómez y Gete. Ambos son mejores a la hora de frenar rivales que en la creación de juego, y eso se hizo notar a la hora de general peligro. Atrás, el técnico catalán dio entrada a Borja Granero junto a Babin, además de mantener la apuesta de Osky en un costado y Campabadal en el otro.

Esa necesidad de jugadores creativos en la medular iba a hacerse más notoria antes de llegar al minuto 10. El Zamora arrancó apretando y, fruto de ello, consiguió forzar un córner. Carlos Ramos lució el guante que tiene en su bota para colgar un caramelo y que Erik Ruiz, solo en el área pequeña, rematase de cabeza. Se le ponía muy cuesta arriba el encuentro al Avilés, más teniendo en cuenta que hasta ese momento nadie había conseguido ver puerta en el Ruta de la Plata.

Zamora 2 3 Avilés 1-0, min. 7: Erik Ruiz. 1-1, min. 44: Campabadal. 2-1, min. 57: Kike Márquez. 2-2, min. 89: Guzmán Ortega. 2-3, min. 90+6: Javi Cueto. Alineación Zamora Sobrón (1);

Rufo (2), Luismi Luengo (1), Erik Ruiz (2), Merchán (1);

Carlos Ramos (2), Mario García (1);

Sancho (2), Kike Márquez (2), Loren Burón (1);

Eslava (1) CAMBIOS Markel (1) por Kike Márquez, min. 64. Carbonell (1) por Carlos Ramos, min. 64. Clavería (1) por Mario García, min. 75. Farrell (s. c.) por Eslava, min. 84. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (2), Babin (1), Borja Granero (1), Osky (1);

Isi Ros (1), Gete (1), Adri Gómez (1), Raúl Hernández (1)

Santamaría (2), Raúl Rubio (1) CAMBIOS Javi Cueto (2) por Raúl Rubio, min. 64. Yasser Javi Cueto. Quicala (1) por Raúl Hernández, min. 64. Yasser (1) por Borja Granero, min. 64. Cayarga (1) por Isi Ros, min. 72. Guzmán Ortega (2) por Campabadal, min. 78. Manuel Pozueta (Comité cántabro). Amonestó al local Luismi Luengo y a los visitantes Campabadal y Gete Ruta de la Plata

Santamaría, uno de los hombres más activos del Avilés durante la primera parte, se desgañitó para tratar de crear jugadas para sus compañeros, cayendo con inteligencia entre líneas. Pero, a pesar de que hasta el minuto 30 los avilesinos eran los claros dominadores de la pelota, no eran capaces de convertir la posesión en ocasiones reales. Solo Raúl Hernández, cuando intentó cazar un rechace, metió algo de nervios a Fermín Sorbón, guardameta rival.

Pero que mejor que la archiconocida "ley del ex" para romper esa imbatibilidad del feudo del Zamora. Si alguien del Avilés conoce a la perfección es el la casa del Zamora es Campabadal, que la pasada campaña defendió la zamara rojiblanca, y antes de que el partido llegase al descanso tuvo su momento estelar. El catalán aprovechó un centro brillante desde el sector izquierdo para romper al espacio. Controló la pelota con la izquierda, alargando al máximo su pierna, se la pasó a la derecha y lanzó un misil que, tras tocar en un rival, acabó en el fondo de la red. Golazo del lateral derecho, que no quiso celebrar, para poner la igualada en el marcador.

La sangría de los centros laterales

Nadie niega el trabajo a la hora de presionar que realiza Raúl Rubio, pero lo cierto es que en este inicio de campaña le está acostando afinar la puntería. Ya tuvo una clara ante el Guadalajara, en un uno contra uno, y ante el Zamora volvió a errar una ocasión similar que podría haber puesto al Avilés por delante en el marcador. El maño aún no ha visto puerta esta temporada y por detrás ya empieza a llamar a la puerta Javi Cueto.

Más acertado estuvo Kike Márquez, la estrella de este Zamora. Una vez más, el Avilés hizo aguas en un centro lateral, algo que aprovecho el andaluz para atacar el espacio entre la espalda de Babin y Campabadal, colarse y, de cabeza, devolver la ventaja al conjunto zamorano. El centro esta vez fue de Sancho.

A pesar de ir por debajo en el marcador, como la mayoría de la primera mitad, esta vez el Zamora no quito el pie del acelerador, teniendo repetidas de jugadas en peligro que cerca estuvieron de hacer que el marcador fuese más abultado. Dani Vidal, por su parte, trató de remover el avispero, metiendo de una sentada tres cambios, pero a pesar de la clara vocación ofensiva de los cambios parecía que no acababan de funcionar hasta que, en el minuto 80, el catalán decidió meter en el campo Guzmán Ortega. La mejor noticia hasta entonces fue el regreso al césped de Berto Cayarga, que se había perdido los dos anteriores compromisos por una lesión de la que ya parece recuperado.

Remontada en diez minutos

Guzmán Ortega tenía una última palabra que decir antes de que acabase el encuentro. El palentino ha perdido en estos dos últimos encuentros la titularidad, pero ante el Zamora ha enseñado una de las cualidades que hizo que media Primera Federación se pelease por hacerse con sus servicios. El zaguero empaló una pelota en el borde del área para, con un impresionante derechazo, mandarla a guardar, haciendo inútil cualquier estirada del guardameta rival.

El palentino no tuvo suficiente con su tanto. El Avilés ya se ha abonado a las remontadas en el último suspiro y esta ha tenido al palentino como gran protagonista. El defensor colgó un espectacular centro al área pequeña en el minuto 95 y ahí, una vez más, apareció Javi Cueto. El maliayo, que está demostrando tener un gran idilio con el gol, remató de cabeza para sumar su cuarta diana de la temporada. Además tres de ellas han servido para que los blanquiazules amarrasen los tres puntos. El romance que está teniendo el ex del Oviedo con el gol es impresionante.

Tercera remontada del Avilés para seguir asentándose en los puestos altos de la tabla. Guzmán Ortega y Javi Cueto, en los últimos compases, dieron la vuelta a un encuentro que, en los primeros setenta minutos, parecía que tenía un claro color rojiblanco. Los blanquiazules suman su tercera victoria consecutiva, dos de ellas fuera de casa, y con ello logran tapar los errores defensivos que a punto estuvieron de costarles un disgusto. Ahora toca pensar en seguir la racha en el Suárez Puerta, esta vez ante el Talavera.