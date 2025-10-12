Así fue la brillante y oportuna reaparición de una de las joyas del deporte asturiano
Tras superar su segunda enfermedad infecciosa, la jugadora ha sido clave en el primer triunfo de su equipo
Uno de los grandes talentos del deporte asturiano, la baloncestista Iyana Martín, reapareció este domingo con el Perfumerías Avenida tras superar una enfermedad infecciosa y fue fundamental en el primer triunfo de su equipo en la Liga Femenina Endesa, 69-57 ante el Cadí la Seu. Martín, base internacional de 19 años, no solamente fue la máxima anotadora del equipo salmantino y del partido, con 17 puntos, sino que sus jugadas fueron claves para amarrar la victoria charra en casa.
Baja indefinida
Iyana causó baja a mediados del mes de septiembre por una enfermedad infecciosa. Una situación que no era nueva para la jugadora, que ya se perdió la fase final del Eurobasket con la selección española por una colitis infecciosa que le obligó a ser hospitalizada. Aunque volvió del centro sanitario a tiempo de sentarse en el banquillo y animar a sus compañeras en el camino a la conquista de la medalla de plata, no jugó esos últimos partidos. La nueva ausencia de la jugadora ovetense se produjo cuando su equipo aún no había iniciado la temporada, pero con ella de baja el Avenida cayó en el debut en liga, 57-56 en la pista del Araski vitoriano, y ganó su primer partido de la Copa de Europa (segunda competición continental tras la Euroliga) en la cancha del Panathinaikos de Atenas (73-92).
Números e impacto
El partido de reaparición de Iyana ha sido brillante. Partiendo desde el banquillo, jugó 22 minutos, en los que anotó 17 puntos (con porcentajes de 3 de 5 de dos, 3 de 4 de tres y 2 de 4 en tiros libres), cogió un rebote y repartió tres asistencias. Pero, más allá de los números, su impacto fue muy grande a la hora de decidir el partido.
