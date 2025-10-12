Cambio de cromos en el Alimerka Oviedo Baloncesto: se va un jugador que no llegó a debutar y está a punto de llegar otro con pasado en la ACB

El Alimerka Oviedo Baloncesto va a darle una sacudida importante a su plantilla para sumar efectivos y tratar de enderezar el rumbo después de comenzar la liga en Primera FEB con tres derrotas consecutivas, la última de ellas este sábado por 82-78 en la pista del Caesa Cartagena, un rival que en teoría debe compartir el primer objetivo del equipo asturiano: mantenerse en la categoría.

Un agujero que está costando tapar

El equipo asturiano tiene un agujero en su plantilla desde que Steven Verplancken aceptó una oferta de la segunda categoría francesa y resolvió el contrato que le unía con el OCB. Después, el equipo de Javi Rodríguez incorporó a Brycen Goodine, otro base-escolta que ofreció muy buenas prestaciones durante la temporada, pero que se marchó antes de comenzarla por asuntos personales. Este agujero, unido a la baja de Pablo Longarela, que aún no se ha terminado de recuperar de la lesión que le dejó sin jugar la pasada campaña, ha hecho que el equipo ande muy justo de efectivos.

Otro fichaje frustrado

El fichaje que hizo el equipo para reemplazar a Goodine, London Johnson, no ha llegado a debutar, aquejado de unos problemas físicos de los que no se ha terminado de recuperar. Por esa razón, el club de Oviedo, de común acuerdo con el jugador, ha decidido finalizar su relación con el estadounidense con pasaporte jamaicano: "El Alimerka Oviedo Baloncesto y London Johnson han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que los vinculaba. Dada la duración del mismo y la lesión que le ha impedido desempeñarse con normalidad, el jugador ha solicitado recuperarse en su país. Desde el club deseamos suerte a London en sus próximos proyectos personales y profesionales", explicaba la entidad en una nota.

El OCB se mueve rápido para reemplazarlo

Viendo esta situación, el Alimerka Oviedo Baloncesto se ha estado moviendo y está cerca de concretar el fichaje de Marques Townes, estadounidense con pasaporte dominicano (ha jugado en la selección de este país), que disputó dos temporadas en las filas del UCAM Murcia, de la Liga ACB. Escolta de 30 años y 1.95 de estatura, Townes tuvo una sobresaliente etapa en el baloncesto universitario de Estados Unidos, jugando sus dos últimos años en los Loyola Ramblers, con los que jugó una final de la NCAA.

Una brillante etapa estudiantil y salto a la ACB

Tras su etapa estudiantil, se incorporó al UCAM Murcia, en el que estuvo dos años antes de salir con destino a estonia, pasando luego por ligas como la segunda francesa, las primeras alemana y griega y en este último curso la liga de Kosovo. Un jugador que, si se termina de concretar la operación, debe aportar puntos y físico a un equipo ovetense al que en Cartagena le faltó fondo de armario y acierto para decantar ese ajustado duelo de su lado.

Se incorpora de inmediato

La idea del club si fructifica la opertación es que Townes juegue ya el siguiente partido del Alimerka Oviedo, el que disputará el sábado (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes, lugar al que el conjunto asturiano logró llevar a 5.030 personas en su estreno de liga ante el Movistar Estudiantes. Allí deberá empezar a remontar lo antes posible para salir de la zona de abajo de la clasificación. El calendario ahora da un poco de tregua a los de Javi Rodríguez, con partidos algo más asequibles que los dos primeros. Necesitará, eso sí, que el físico respete a una plantilla que llegó a Cartagena cogida con pinzas.