El Covadonga gana con diez y suspense al Praviano

La expulsión de Thompson al inicio de la segunda parte no evitó que el Covadonga sumara, ante el Praviano, una nueva victoria en casa. Pablo Tineo adelantó a los locales a la media hora y un claro penalti convertido por Míchel Secades, ya con el Cova jugando con uno menos, acercó un triunfo sufrido. Mousa acortó diferencias al final, apretando los visitantes en los ocho minutos de añadido.n