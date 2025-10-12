El Covadonga gana con diez y suspense al Praviano
A. Arango
Oviedo
La expulsión de Thompson al inicio de la segunda parte no evitó que el Covadonga sumara, ante el Praviano, una nueva victoria en casa. Pablo Tineo adelantó a los locales a la media hora y un claro penalti convertido por Míchel Secades, ya con el Cova jugando con uno menos, acercó un triunfo sufrido. Mousa acortó diferencias al final, apretando los visitantes en los ocho minutos de añadido.n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente