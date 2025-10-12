Dani Vidal analiza la heroica victoria del Avilés y pide calma a la afición: "Hay que tener los pies en el suelo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, destacó el trabajo de sus jugadores para conseguir una nueva victoria agónica ante el Zamora. El técnico catalán cree que, a pesar de los dos tantos encajados, su equipo mejoró en la faceta defensiva, y puso en valor el decaro de los suyos para hacerse con los tres puntos

Análisis del encuentro

"Creo que el equipo hizo un muy buen partido, sabiendo de la dificultad del estadio y del rival. El Zamora llevaba un empate y dos victorias seguidas en casa, no habían recibido gol. Hemos hecho una buena primera parte y una muy buena segunda parte. Sabíamos del peligro que tenía Carlos Ramos en el balón parado, pero a través de un bloque consiguieron ponerse por delante en el marcador. Después no recuerdo más situaciones de gol. Nosotros estuvimos muy bien en juego, pero precipitados a la hora de tirar el último pase o de tirar el último desmarque. De haber cuadrado un poquito más el timing hubiesen sido situaciones claras de uno contra uno. En el segundo tiempo entramos bien, tuvimos la ocasión de Rubio y cuando no aprovechas ocasiones así de claras y el rival tiene tanto talento, puede generarte peligro a través de centros. Con el 2-1 se puso complicado el partido, pero creo que no le perdimos la cara en ningún momento. Fuimos con descaro hacia adelante para intentar llevarnos el empate y tuvimos ese acierto prácticamente en la última jugada para llevarnos la victoria".

Los centros laterales

"Es cierto que nos siguen costando los centros laterales, pero tengo la sensación de que el equipo estuvo mejor a nivel defensivo. No tengo la sensación de que nos generasen tantas situaciones de peligro como ante el Guadalajara. Creo que el equipo defendió bien los centros, aunque es cierto que el segundo gol nos llega de una jugada así. Es cierto que con pocas ocasiones nos volvieron a hacer dos goles. Por suerte, lo volvimos a compensar con eficacia en ataque y con llegadas".

El error de Raúl Rubio

"Me voy contento por la parte de que, al descanso, miramos para tratar de que los delanteros no se metiesen en fuera de juego. El timing lo cuadró muchísimo mejor, estoy seguro de que tiene nivel suficiente para que cuando le entre una le acaben entrando todas".

En play-off, pero con humildad.

"Hay que tener los pues en el suelo. Estamos muy contentos, pero estamos en la jornada 7. Ya dije que si estuviese con cinco o seis puntos a estas alturas tampoco me pondría nervioso mirando la clasificación. Estamos viendo como en ciertas fases del juego estamos muy bien, pero hay otras que no. Somos un equipo recién ascendido, vamos a disfrutar de la victoria de hoy, pero a partir de mañana nos pondremos a trabajar duro, para mejorar esas cosas que no se hacen bien".

Nueva victoria en el descuento

"Para el espectador está muy bien, pero a mí estos últimos partidos me están quitando años de vida. Siempre que acabas ganando de esta manera sabe mejor. Ahora intentaremos alargar la racha, porque en algún momento nos llegará la racha negativa".