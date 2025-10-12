"La Espartana", primera asturiana campeona de España profesional de boxeo: "He cumplido un sueño"
Miner Gutiérrez se lleva el cinturón supermosca tras derrotar a Maite "La Muñequita" Botella en Elche: "Ella metió ritmo, pero estábamos preparados"
Miverva "La Espartana" Gutiérrez ha hecho historia en el boxeo asturiano. La gijonesa se ha convertido en la primera asturiana en ser campeona de España profesional. Lo ha hecho en supermosca. Un título logrado tras una trabajada y estudiada pelea ante Maite "La Muñequita" Botella, a diez asaltos, en Elche, y conseguida a los puntos por decisión unánime de los jueces (98/92, 98/92 y 97/93). "Me sentí muy bien. He cumplido un sueño", afirma Míner a LA NUEVA ESPAÑA con el cinturón brillando ya en su cintura. Miner consigue también ser la primera campeona de España supermosca, peso en el que solo constaba un combate que resultó nulo.
Se quedó a las puertas de lograr el Campeonato de España mosca y el de Europa del peso mínimo. No se le escapó, en la noche del sábado, el primero de sus grandes títulos como profesional. "La estrategia salió a pedir de boca. Ella es una boxeadora que va hacia delante con una guardia abierta y el plan era boxear hacia atrás a pesar de no ser mi estilo", explica la gijonesa sobre una estrategia que terminó siendo ganadora.
"La Espartana" se adaptó y acabó mostrando su superioridad a base de "golpearla e irme para dejarla vendida. Ella metió mucho ritmo de combate, pero estábamos preparados", detalla de un Campeonato de España que fue el primero en pasar de los ocho a los diez asaltos, con el desgaste que ello implica. El boxeo asturiano cuenta con una nueva campeona en el ámbito profesional.
