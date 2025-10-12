El Fenómeno asturiano derrota a la leyenda brasileña: Joel Álvarez gana peso en la UFC

Y El Fenómeno venció a la leyenda. Joel Álvarez, el peleador asturiano de UFC, cumplió uno de sus "sueños" -como él mismo dijo al finalizar la pelea- al compartir octógono con Vicente Luque, historia viviente de las artes marciales mixtas. Y lo hizo con un dominio casi total, llevándose a los puntos y por decisión unánime un combate que supuso su estreno en el peso wélter, al que subió desde ligero. Nadie puede discutir su impactante resultado en Rio de Janeiro, fuera de casa, en tierras precisamente del chileno-brasileño.

Salió Joel con el poso y la madurez que ya demostró en sus últimos combates. En la distancia perfecta, dispuesto a pegarse de pie con una leyenda de la UFC. Conectaba algún golpe, Luque sufría, pero más o menos aguantaba. Hasta que el gijonés le dio un puño certero en el ojo.

Creyó Luque que le habían hecho piquete de ojos, y paró la pelea en una polémica decisión. Luego reconoció, tras la repetición, que el golpe fue legal, en un gesto de la deportividad que siempre debe guiar a un deporte donde la nobleza es primer mandamiento. La mano del gijonés estaba plenamente cerrada.

Pero ese parón no sentó bien a Joel. El Fenómeno perdió control y calma, entró en intercambio peligroso con Luque, que se tiró a la desesperada al verse muy tocado de la vista. La cruenta batalla, de la que no quiso rehuir Joel, acabó con el final del primer asalto. Los dos guerreros, de pie.

Y llegó el segundo round para que El Fenómeno desplegase todas sus exquisitas artes en el octógono. Brillante en la distancia, quirúrgico con sus patadas, y brutal con sus rodillas voladoras. Luque, haciendo honor a su carisma guerrero, aguantó. Hasta que tuvo que llevar la pelea al suelo.

Pero en el terreno donde los brasileños son maestros, el del jiu jitsu, Joel Álvarez dio también una lección. Dominio de principio a fin, intento de sumisiones y descarga de golpes con la maza y los codos. Absoluto dominio, pero con el consiguiente desgaste físico de intentar acabar con la pelea una y otra vez.

Con tremendo castigo en el rostro, Luque se fue a su esquina, que estuvo a punto de arrojar la toalla. Pero quiso seguir Luque, con un ojo casi cerrado. El tercer asalto se fue más pronto al suelo y, de nuevo, con dominio total del gijonés. Pasaron pocas cosas, y El Fenómeno supo tener la calma para meterse en el bolsillo una pelea de la que se sabía ganador a los puntos, dosificando sus ya exiguas fuerzas. Así fue y Luque no pudo evitarlo. El Fenómeno derrotó a la leyenda en su propia casa.