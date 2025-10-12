El Gaitero Rodiles se impone por 3-2 al Segosala

El Gaitero Rodiles, equipo femenino de la Segunda División, se impuso ayer en Villaviciosa por 3-2en un disputado encuentro ante el Segosala. El equipo asturiano es líder de su grupo al sumar cuatro victorias en las cuatro jornadas que van de la competición. El segundo clasificado es precisamente el Segosala, su rival de ayer, que sufrió su primera derrota en la pista del equipo maliayo.