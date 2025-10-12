El Horizonte Atlética cae 29-27 ante el Grupo
A. L.
La jornada del grupo B de Primera Nacional traía un derbi que se quedó del lado del Grupo. El conjunto gijonés se impuso por 29-27 al Horizonte Atlética avilesino, con lo que confirma su buen comienzo de temporada, con ya tres victorias y solo dos derrotas.
Esta victoria tiene una importancia mayor, puesto que, además de ser un derbi, el rival era uno de los que está llamado a pelear por los puestos de arriba de la clasificación. Kevin Nicolás Saltos y Diego Fernández, con ocho goles cada uno, fueron los más destacados en el equipo grupista mientras que en el Horizonte Juan Puig y César Germán Sánchez lograron seis tantos cada uno.
Peor le fueron las cosas al Royal Premium, que perdió por 28-23 en la cancha del Balonmano Sanse. El conjunto gijonés encadena su cuarta derrota consecutiva y solo logró ganar el primer partido, por lo que está metido en el grupo de abajo de la clasificación.
Por último, el Auto-Center Principado Vetusta cierra hoy la jornada para los asturianos del grupo B de Primera Nacional. El conjunto ovetense visita al Bathco Torrelavega (12.30 horas). El equipo cántabro lleva tres victorias y solo una derrota. n
