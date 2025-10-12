Así fue la jornada en el grupo asturiano de Tercera Fedeación: Morcillo, protagonista en el partido más reñido

La jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación ha tenido a uno de sus grandes protagonistas en la figura de Morcillo. El veterano fue clave para resolver uno de los partidos más importantes de la jornada y que lanza a su equipo hacia la zona alta de la clasificación. A continuación, todos los detalles de los partidos de esta jornada:

El filial, atascado en Mareo

El Sporting Atlético empata en casa ante el Ceares, suma cuatro jornadas sin ganar y está ya a siete puntos del liderato, principal objetivo de la temporada

SPORTING ATLÉTICO, 0-CEARES, 0 Sporting Atlético: Mario (2); Iker Martínez (2), Mbemba (2), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2), Aarón (1), Manu Rodríguez (2), Mata (2), Enol Prendes (2), Ferreres (3) y Yosmel (2). Cambios: Samu Montes (2) por Aarón, min. 54. Marcos Fernández (1) por Yosmel, min. 67. Álex Diego (2) por Carlos Hernández, min. 67. Picón (1) por Pablo Sánchez, min. 67. Loki (1) por Ferreres, min. 75. Ceares: Nacho Rubiera (3); Pelayo Muñiz (2), Rafa Felgueroso (3), Hugo Martínez (3), Carlos Carcedo (3), Héctor Zuazua (3), Otero (2), Pedro González (2), Sandoval (2), Layman (2) y Ferre (1). Cambios: Enol (2) por Ferre, min. 12. Mateo Nistal (2) por Sandoval, min. 62. Feito (2) por Otero, min. 62. Madeira (2) por Pedro González, min. 80. Erick (2) por Enol, min. 80. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó al local Mata y a los visitantes Hugo Martínez y Héctor Zuazua Campo 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo: Unos 600 espectadores.

D. Blanco, Gijón

El Sporting Atlético fue incapaz de ganar a un buen Ceares, encadena cuatro jornadas sin ganar y dos empates seguidos en casa. Un mal inicio de temporada que le tiene a siete puntos del liderato, el principal objetivo del equipo que entrena Samuel Baños.

Tras caer en Mieres ante el Caudal, un rival directo, el filial rojiblanco necesitaba ganar, pero se encontró con un correoso Ceares, que llegó a Mareo buscando dar la sorpresa. Volvieron al filial Enol Prendes y Mbemba, con los que no cuenta Borja Jiménez para el primer equipo. El Sporting Atlético se hizo con el control del balón, sin capacidad para romper el entramado defensivo visitante.

Pese a que Ferreres y Enol prendes se mostraron muy activos por las dos bandas, las ocasiones brillaron por su ausencia en un primer tiempo de dominio rojiblanco, pero sin apenas ocasiones, más allá de un par de disparos lejanos que no encontraron puerta.

Tras el paso por vestuarios, el partido no cambió en absoluto, siendo los locales los encargados de llevar la voz cantante del choque frente a un rival muy bien ordenado, sin complicarse en defensa y buscando salir con velocidad a la contra. Chris Ferreres fue el primero en probar suerte desde la frontal en el segundo tiempo, pero el remate del extremo rojiblanco se fue muy desviado.

Una buena contra conducida por Ferreres terminó en los pies de Carlos Hernández para que el lateral, dentro del área, sacara un potente disparo que casi sorprende a Nacho Rubiera, yéndose al lateral de la red. El plan del filial rojiblanco era claro: intentar percutir con Carlos e Iker por las bandas, pero sus centros no tuvieron peligro.

A la hora de partido, Enol Prendes probó a Nacho Rubiera desde media distancia, pero el guardameta despejó el disparo del rojiblanco a saque de esquina. Con los cambios, Samu Baños intentó que sus jugadores le dieran una marcha más al choque, pero el paso de los minutos favoreció a los visitantes, que no pasaron problemas para despejar balones.

A quince minutos del final, Loki entró en lugar de Ferreres, uno de los mejores del choque, pero que ya no podía más tras recibir un duro golpe. Samu Montes cabeceó un nuevo balón llovido a las manos de Nacho Rubiera y la paciencia del filial se fue acabando, precipitándose en los últimos metros y sin ideas para convertir sus múltiples ocasiones en gol. Ya con el tiempo cumplido, Rafa Felgueroso sacó un balón peligro bajo palos y, en los cinco minutos de añadido, el Sporting Atlético no pudo.

Sin tiempo para más, el colegiado del choque señalaba el final del partido con un empate sin goles que contentaba a los visitantes al sumar en una plaza muy complicada, pero que hace saltar las alarmas en el cuadro local. El Sporting Atlético lleva un inicio de temporada muy flojo, con una victoria, cuatro empates y una derrota, que le sitúan fuera de los puestos de promoción de ascenso.

Samu Armayor tumba al Siero y da la primera victoria al Titánico

TITÁNICO,1-SIERO, 1 Titánico: Eric Terente (2); Pablo Flores (2), Álex Hornas (3), Pablo Castiello (3), Barbón (2), Álex García (2), Lele (2), Juan Laine (2), Joan Vilches (2), Ian (3) y Samu Armayor (3). Cambios: Pablo Fernández (1) por Lele, min. 74. Denzel (1) por Samu Armayor, min. 79. Borja Sierra (s.c.) por Ian, min. 89. Siero: Enol Muñiz (1); Guille Fano (2), Roberto Villa (2), Ferreiro (3), Álex Blanco (2), Santullano (2), Noé (2), Nacho García (2), Ian Gamarra (3), Martín (2) y Figaredo (2). Cambios: Aitor (2) por Enol Muñiz, min. 19. Donate (2) por Santullano, min. 46. Fernández (1) por Martín, min. 46. Riki Navarro (1) por Guille Fano, min. 59. Dani Fernández (1) por Noé, min. 78. El gol: 1-0, min. 6: Samu Armayor. Árbitro: Fernández-Ladreda Ballvé (Oviedo). Amonestó por parte local a Pablo Flores, y a Ferreira. Las Tolvas: unos 290 espectadores.

J. Suárez, Pola de Laviana

Un tempranero gol de Samu Armayor, máximo goleador de la categoría en estos momentos, da al Titánico su primera victoria tras tumbar al Siero. Tras el gol, el Siero tuvo una ocasión clara para empatar. En el segundo tiempo, apenas pasó nada. Trató de apretar el Siero, pero estuvo impreciso.

Mario López da tres puntos de oro al Avilés Stadium

AVILÉS STADIUM, 1-GIJÓN INDUSTRIAL, 0 Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Edu Guerra (2), Néstor Bustelo (2), Marcos Noya (1), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Borja López (1), Pelayo Cuesta (2) y Mario López (3). Cambios: Hugo Escobar (3) por Chechu Grana, min. 26. David Heres (2) por Óscar Arruñada, min. 69. Manu Rojo (2) por Edu Guerra, min. 74. Kan (2) por Josín Remuñán, min. 74. Dani Castellano (1) por Mario López, min. 74. Gijón Industrial: Nico (2); Nacho (1), Rueda (1), Joaquín (2), Kiku (1), Luciano (2), Del Río (1), Álvaro (2), Gonzalo (2), Chery (2) y Berredo (1). Cambios: Illán (2) por Kiku, min. 46. Borja (2) por Del Río, min. 46. Héctor (2) por Berredo, min. 46. Isra (s.c.) por Nacho, min. 81. Toni (s.c.) por Rueda, min. 81. El gol: 1-0, min. 31: Mario López. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó por parte local a Arruñada y Remuñán, y por parte del equipo visitante a Del Río y Álvaro. Muro de Zaro: unos 220 espectadores.

José Ignacio, Avilés

El Avilés Stadium comenzó mejor en el partido que ganó ayer al Gijón Industrial, llevando la iniciativa. La primera ocasión clara fue una falta botada por Josín Remuñán, que salvó Nico en una gran intervención. La segunda fue el gol: Mario López hizo un buen control en el área, recortó y disparó por debajo del portero.

En la segunda parte, el Indus hizo varios cambios, lo que le dio aire, metiendo al Avilés Stadium en su campo, pero sin ser capaces de crear ocasiones muy claras; si bien, en un par de ellas pudo marcar como un barullo en el área y una falta directa, que en los dos casos salvó Hugo, que entró por el lesionado Chechu Grana.

El Caudal se impone a un meritorio Llanes

Una jugada personal de Diego Boza decidió el partido a favor del conjunto mierense en un encuentro igualado y con alternativas

LLANES, 1-CAUDAL, 2 Llanes: Moi (2); Wade (1), Iván Múgica (3), Richi (2), Arturín (2), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (2), Pablo Álvarez (2), Ivanchu (2), Pedro Bayón (2) y Landry (2). Cambios: Borja (1) por Arturín, min. 71. Varela (1) por Gonzalo Canal, min. 71. Mundaka (1) por Iván Múgica, min. 73. Javi Huerta (1) por Álvaro Viña, min. 73. Saúl Fernández (s.c.) por Pablo Álvarez, min. 85. Caudal: Javi Morán (3); Albuquerque (3), Antuña (2), Diego Boza (3), Kike Fanjul (2), Jairo Cárcaba (3), Julio Delgado (3), Borja Rodríguez (2), Agus Porto (2), Ordóñez (2) e Iván Elena (2). Cambios: Monte (1) por Kike Fanjul, min. 65. Mario (1) por Iván Elena, min. 75. Velardi (1) por Diego Boza, min. 75. Santi Cabrera (s.c.) por Jairo Cárcaba, min. 86. Goles: 0-1, min. 36: Jairo Cárcaba, de penalti. 1-1, min. 56: Ivanchu. 1-2, min. 69: Diego Boza. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó por parte local a Wade, Pablo Álvarez, Ivanchu y Borja, y por parte visitante a Velardi. San José: unos 300 espectadores.

Manuel Agustín, Llanes

Aunque el Caudal avisó ya en la primera jugada, con un disparo de Diego Boza por encima del larguero, el encuentro comenzó equilibrado. De hecho, el Llanes respondió con un remate de cabeza de Iván Múgica que se fue desviado. A continuación, en un balón en profundidad que iba a rematar Julio Delgado, le hizo penalti para evitarlo Gonzalo Canal. Lo transformó Jairo Cárcaba.

Tras el descanso, el Llanes salió a por el empate y lo logró en el minuto 56 con un cabezazo de Ivanchu a la salida de un córner.El Caudal reaccionó tras el empate, apretó el acelerador y logró el tanto de la victoria en una jugada personal de Diego Boza ante la que nada pudo hacer Moi.

Tras esa acción, el Llanes tuvo de nuevo el empate con un disparo de Richi, que rechazó Javi Morán, le cayó el balón a Álvaro Viña y su disparo, que iba dentro, lo alcanzó a despejar de nuevo Javi Morán en una gran intervención.

El Caudal supo aguantar el resultado y llevarse una valiosa y complicada victoria ante un buen Llanes.

El Colunga gana al Tuilla en un festival de goles en Santianes

COLUNGA, 4-TUILLA, 2 Colunga: Javi Delgado (2); Nacho (2), Rodri (3), Jandro (2), Pedregal (2), Nico (2), Blanco (2), Miguel (2), David (2), Abraham (2) y Pedro (2). Cambios: Saúl (2) por Nacho, min. 46. Hugo Jiménez (2) por Abraham, min. 63. Abel (2) por David Moreno, min. 63. Guille (2) por Nico, min. 66. Roger (1) por Pedro, min. 72. Tuilla: Guille (1); Guti (1), Miloud (1), Sergio González (1), Sergio (1), Ángel (1), Naya (1), Galo (1), Robert (1), Monasterio (1) y Mariscal (1). Cambios: Mateo (1) por Galo, min. 46. Kang (1) por Ángel, min. 64. Jaime García (1) por Guti, min. 83. Alejandro (s.c.) por Roberto, min. 89. Goles: 1-0, min. 33: Abraham. 2-0, min. 42: Pedregal, de penalti. 3-0, min. 45: Nico. 4-0, min. 62: David. 4-1, min. 74: Monasterio. 4-2, min. 86: Mateo. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Amonestó a Nico, Nacho y Hugo Jiménez, y a Miloud. Santianes: Buena entrada.

Manolo, Colunga

El Colunga se impuso a un Tuilla en el que se estrenaba como entrenador Bango, que sustituyó a Chiqui de Paz, en un partido que fue todo un festival goleador.

El equipo local dominó en el inicio del choque, con mucha posesión y encerrando al Tuilla en su campo. En una contra, Abraham marcó un golazo por la escuadra para adelantar a los de Santianes. Aumentó la renta el Colunga de penalti y redondeó Nico una gran primera parte con otro buen gol.

Tras el descanso, el Colunga hizo el cuarto tras un saque largo del portero que David aprovechó para superar al portero. Llegaron los cambios y reaccionó el Tuilla, que está en una crisis profunda en este inicio de Liga y que al menos se fue con el buen sabor de boca de marcar dos goles.

Un cabezazo de Rubio da la victoria al San Martín en un igualado encuentro

SAN MARTÍN, 2-LENENSE, 1 San Martín: Enol (1);_Vega (1), Camblor (1), Marcos (1), Baragaño (1), Ferrari (1), Felipe Cigales (1), Yago (2), Rubio (2), Biforcos (1) y Charly (1). Cambios:_Jairo (1) por Yago, min. 61. Varela (1) por Marcos, min. 70. Javi (1) por Baragaño, min. 74. Lenense: Diop (1); Filip (2), Blanco (1), Merayo (1), Dani Pérez (1), Pablo Sánchez (1), Momo (2), Yago (1), Dani Suárez (1), Ángel (1) y Korka (1). Cambios:_Naredo (1) por Ángel, min. 66. Abril (1) por Dani Suárez, min. 66. Vicente (1) por Dani Pérez, min. 66. Bryan (s.c.) por Merayo, min. 85. Paino (s.c.) por Pablo Sánchez, min. 85. Goles: 1-0, min. 1:_Yago. 1-1, min. 47:_Momo, de penalti. 2-1, min. 68:_Rubio. Árbitro:_Ballesteros Menéndez (Gijón). Amonestó por parte local a Cigales, al delegado de campo y al portero suplente Adrián, y por parte visitante a Blanco, Momo y Ángel. El Florán:_Unos 100 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

El San Martín se acerca a la zona alta de la clasificación después de ganar al Lenense, que está colocado cerca de los puestos de descenso, en un partido que resolvió Rubio a favor del equipo local.Los de Sotrondio se adelantaron al minuto de juego, pero vieron como a los dos minutos de la segunda parte le empataba el Lenense de penalti. Fue un partido igualado, con ocasiones para los dos equipos, pero sin tener definición de cara a puerta ninguno de los contendientes. Sí la tuvo Rubio para marcar el tanto de la victoria.

El Lenense tuvo una buena ocasión para conseguir de nuevo el empate, a un minuto del final, en una falta directa en una muy buena posición que se estrelló en la barrera local. Nada más comenzar el partido se adelantó el San Martín en una acción desde la derecha que culminó Yago con un disparo lejano en el pico del área. Un gran lanzamiento que envió a donde no llegaba el portero.

El resto de la primera parte, el dominio territorial fue del San Martín ante un Lenense al que le costó salir a la contra. En esa primera mitad hubo pocas ocasiones de gol. En el inicio de la segunda, el árbitro decretó un penalti que fue muy protestado por la grada local y que transformó Momo.

El San Martín se fue al ataque, ya que había espacios para los dos equipos, pero el único que acertó fue Rubio de cabeza para marcar el tanto de la victoria. Pudo ampliar la ventaja el San Martín de nuevo por medio de Rubio, en otro remate de cabeza que se fue por poco.

El Mosconia asalta El Entrego con un golazo de Morcillo

El equipo de Grado gana un duelo de la zona alta de la clasificación en un partido igualdo en el que el empate hubiera sido un resultado más justo

L’Entregu: Gonzalo (1);_Carlos Figar (2), Pablo (2), Mateo Casas (2), Meana (2), Cristian García (2), Pereira (2), Borja (2), Pacoli (2), Leyder (2) y Mario Canal (2). Cambios:_Javi Gutiérrez (1) por Cristian García, min. 72. Somiedo (1) por Meana, min. 72. Berto Arias (s.c.) por Mario Casas, min. 88. Jorge Hernández (s.c.) por Figar, min. 88. Mosconia: Víctor (1);_Cris Muñiz (1), Gonzalo (1), Espina (2), Jandro (1), Carlos Cid (2), Uche (2), Borja Alonso (2), Aitor Brito (1), Quirós (2) y Morcillo (3). Cambios: Berlanga (2) por Gonzalo, min. 32. Nico Arce (1) por Carlos Cid, min. 56. Palacio (1) por Cris Muñoz, min. 56. Fagir (1) por Aitor Brito, min. 72. Goles: 0-1, min. 13:_Carlos Cid, de penalti. 1-1, min. 60:_Pereira. 1-2, min. 79:_Morcillo. Árbitro: González Suárez (Avilés). Expulsó al entrenador visitante y al segundo de L’Entregu, a los dos en el descuento. Amonestó a los locales Pacoli, Borja y Pereira, y a los visitantes Borja Alonso y Uche. Nuevo Nalón:_unos 350 espectadores.

Juan Merino, El Entrego

El Mosconia se llevó el duelo de la parte alta de la clasificación ante L’Entregu gracias a un golazo de Morcillo que deshizo la igualdad que se vio en el campo. La primera fue muy pareja, siendo superior L’Entregu cuando jugó el balón y combinó. Sin embargo, cuando apostó por el juego directo fue superado por un rocoso Mosconia. Lo más destacado fue la acción del penalti, tan clara como innecesaria: Leyder trabó al delantero visitante Quirós y le derribó, sin que fuera una acción de peligro. Lo transformó Carlos Cid. Tras el descanso, L’Entregu tuvo 25 minutos muy buenos, en los que dominó al Mosconia, y fruto de ello llegó el tanto del empate, obra de Pereira en un disparo desde fuera del área a la salida de un córner. Un golazo. Antes ya tuvieron ocasiones Borja y Cristian, que atajó Víctor y repelió después el palo.

En el tramo final, cuando el Mosconia se había sacudido el dominio local, Morcillo gozó de una falta desde 25 metros que, con gran calidad y temple, coló por la escuadra de Ardura. Al final el juego se embarulló, gozando el Mosconia de una última ocasión para ampliar el tanteador. Un duelo que postula al Mosconia como un firme candidato a los puestos de arriba, dada su experiencia y la calidad de sus jugadores. No obstante, el empate hubiera sido un resultado más justo.