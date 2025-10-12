Así fue la jornada en Primera Asturfútbol: Hispano y Andés, las dos sorpresas del inicio de Liga

La temporada en Primera Asturfútbol ha comenzado con algunas sorpresas en la parte alta de la clasificación. Una de las más destacadas es la del recién ascendido Hispano, que ganó en el campo del Unión Comercial, sigue sin perder en las cinco jornadas que se han disputado de Liga y está colocado segundo, empatado a 11 puntos con el primero, el TSK Roces.

Por detrás, el Andés sigue con paso firme en este primer tramo de la competición. El equipo se impuso en San Pedro en el derbi occidental ante el Luarca y está colocado tercero, en puesto de ascenso, con diez puntos, a solo uno de los dos primeros clasificados. Les siguen con nueve puntos el Sporting C, al que le tocó descansar esta jornada, y el San Claudio, otro de los equipos que ha empezado con fuerza la liga y que ayer empató en el campo del Condal.

En el lado negativo, los dos últimos clasificados son el Barcia y La Fresneda, que aún no han puntuado. Los dos han jugado cuatro partidos en cinco jornadas, por lo que ya han cumplido su jornada de descanso en esta primera vuelta, pero los dos perdieron esta jornada. El Barcia, en casa, ante el recién ascendido Ribadesella, y La Fresneda, a domicilio, ante el Valdesoto. Les toca reaccionar para salir de la zona peligrosa de la tabla.

Lo mismo le sucede al Europa de Nava y al Luarca, los dos con dos puntos, por lo que aún no saben lo que es ganar esta temporada. Acaba de empezar la Liga, pero ya empiezan las primeras urgencias por cumplir los objetivos marcados al inicio de curso.