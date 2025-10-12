Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

Bajo el sol otoñal que iluminaba la ciudad de Oviedo, Marco García y Lola Pérez se impusieron en la sexta edición de la Media Maratón Verde de Oviedo (MMVO), de 21,1 kilómetros. García, de La Cerezal Team, lo hizo con un tiempo de 1:16:56 y tras haberse proclamado subcampeón de Asturias de media maratón ayer en Gijón, mientras que Pérez, de Thepacerclub, pasó por la línea de meta en 1:34:45.

La prueba arrancó a las once de la mañana desde el remozado Palacio de los Deportes con un récord total de participantes. Más de 600 corredores se dieron cita en la media maratón, el doble de inscritos que el año pasado. Durante el recorrido hubo pequeñas diferencias respecto a la anterior edición, pero lo que no cambió fue el ganador. Marco García volvió a imponerse, tan solo un día después de proclamarse subcampeón de Asturias de media maratón en Gijón. “Es la carrera de casa y la disfruto mucho. Estoy muy contento. Ha sido un fin de semana redondo, expresó. Lo hizo visiblemente cansado, después de dos días muy exigentes en lo físico. “Para poder hacer esto hay que gestionar bien el descanso. Intenté dormir todo lo posible. Ayer acabé a las siete de la tarde y hoy ya estaba otra vez corriendo a las once”, expresó. En la categoría masculina, completaron el podio Jorge Rubia, a 2:18 del primer puesto, y el ucraniano Iván Kuzmenko, a 3:05.

En la categoría femenina, con un tiempo de 1:34:45, Lola Pérez fue la primera en llegar. “Las sensaciones fueron muy buenas. Es la media maratón de mi ciudad y no tiene nada que envidiarle al resto que he hecho hasta ahora”, comentó. Los 21,1 kilómetros fueron exigentes, sobre todo por las constantes subidas y bajadas que pusieron a prueba a los corredores. ¡Buf, son muy complicadas!, reconoció Lola, que trató de dar “pasitos cortos y cuidar la respiración”. En los últimos metros ella ya visualizaba la meta en solitario, pero no se lo quiso creer hasta superarla. “Sentía presión, te sube la adrenalina y los nervios, pero hay que resistir y persistir. Es un premio a todo el trabajo que hay detrás”, subrayó. Carmen García Riaño, con un tiempo de 1:39:26, fue la segunda, mientras que la tercera mujer más rápida fue Mar García, que pasó por la meta en 1:42:40.

El recorrido de este año sufrió modificaciones por las obras en la zona de la depuradora, lo que obligó a que parte del recorrido pasase por La Corredoria. Paralelamente, mientras los corredores sufrían, la Plaza de la Escandalera, punto final de la prueba, disfrutó de música en directo y hasta clases de zumba. Y, al término de la prueba, los participantes pudieron degustar un plato de paella con el reponer fuerzas tras una intensa mañana de ejercicio.