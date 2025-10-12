Nsongo Bil tumba a un Langreo que sigue sin ganar esta temporada (2-0)

Fabril: Brais (1); Pablo García (2), Aarón (2), Damián Canedo (1), Íker Vidal (2), Enrique (2), Noé (1), Fabi (2), Nájera (2), Mané (3) y Nsongo Bil (3), Cambios: Domínguez (1) por Mané, min. 62. Dipanda (2) por Fabi, min. 70. Cortés (1) por Nájera, min. 70. Vilela (1) por Aarón, min. 77. Areosa (1) por Nsongo Bil, min. 77. Langreo:Adrián Torre (2), Nacho López (1), David Amez (1), Ojeda (1), Álex Menéndez (2), Juan López (2), Orviz (1), René (1), Iván González (1), Guerrero (1) y Maya (1). Cambios: Pablo Pérez (1) por Maya, min. 56. Samu Pérez (1) por Iván González, min. 56. Liam López (1) por Ojeda, min. 61. Zapico (1) por Nacho López, min. 76. Goles: 1-0, min. 38: Nsongo Bil. 2-0, min. 65: Nsongo Bil. Árbitro: Alonso Infante (colegio castellano-leonés). Amonestó al local Aarón, y a los visitantes Ojeda, René y Pablo Pérez. Abegondo.

El Langreo cayó ayer ante el líder, el Deportivo Fabril, y sigue sin terminar de carburar esta temporada. La victoria llegó con un doblete de Nsongo Bil, que lleva siete goles esta campaña y que se tuvo que retirar lesionado.

El equipo asturiano, que aún no ha ganado en lo que va de liga, presentó alguna novedad en el once inicial, poniendo al central Ojeda en detrimento de Liam López. En la línea medular, Iván González jugó de salida en la banda izquierda por Omar Álvarez.

Los primeros compases fueron de claro dominio del filial deportivista, que llevó la iniciativa, con Nsongo Bil poniendo en muchos problemas a la zaga visitante. Se adelantó el Fabril tras un centro medido de Mané al área, que remató de un gran testarazo a la red, Nsongo Bil. El Langreo quedó tocado con el gol.

Tras el descanso, el Langreo no tardó en crear su primera gran ocasión, con un disparo de Juan López. Pero, pese a la mejoría, acabó sentenciando el filial mediado el segundo tiempo. n