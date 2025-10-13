¡14 amarillas y 7 rojas!: así zanjó un árbitro las protestas en el Europa de Nava-Vallobín de Primera Asturfútbol

El Europa de Nava-Vallobín no tuvo goles, pero sí muchas tarjetas. 14 amarillas y 7 rojas. El partido, pertenenciente a Primera Asturfútbol, fue disputado, bronco por momentos, pero, según coinciden las versiones que llegan de los dos equipos e incluso del colegiado, en ningún momento violento. A pesar de todo, el árbitro, Juan De la Rosa Velasco, de la delegación de Gijón, tuvo que recurrir a las tarjetas para poner orden ante las airadas protestas, que en el final del encuentro procedieron del conjunto ovetense.

Primer momento bronco

El primer momento polémico del partido se produjo en el minuto 83, lo que provocó que el colegiado, según se refleja en el acta, activara a acontinuación "la primera fase del protocolo contra la violencia verbal". Antes, en el minuto 75, ya se había producido la primera expulsión por doble tarjeta amarilla del visitante Pedro Roza. En torno al minuto 80, el visitante Hugo Rey vio amarilla por "zancadillear de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón" y tres minutos después el también visitante Edgar Camacho vio otra amarilla por "encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

La expulsión del delegado

En ese mismo minuto 83, el colegiado expulsó al local Hugo Naredo, con roja directa, "por empujar a un contrario, sin estar el balón en disputa entre ambos, usando fuerza excesiva, en repetidas ocasiones; debiendo ser sujetado por jugadores de su propio equipo y provocando la tangana posterior. Ninguno de los jugadores objeto de la agresión necesitó asistencia médica", apuntó el árbiro en el acta. Esta tángana también le costó la expulsión al delegado visitante Adrián Trelles por "entrar en el terreno de juego, sin mi autorización, corriendo varios metros hasta el área de penal más alejado de su banquillo, donde se está produciendo la tangana, sin provocar ni encararse a ningún adversario".

Activación del protocolo

Lo curioso es que fueron precisamente los insultos a este delegado por parte de la grada local los que provocaron la activación del protocolo por, según queda reflejado en el acta, "dirigirse una parte de la grada local situado a la derecha del banquillo local, a quienes identifico por sus cánticos de ánimo y protestas y, en algunos casos, indumentaria, en los siguientes términos al delegado visitante: 'Hijo de puta, me cago en tu puta madre', todo ello de forma reiterada, que abandonaba el terreno de juego por dicha zona tras haber sido expulsado. El encuentro se reanuda con normalidad 3 minutos después".

Un penalti pitado y otro reclamado

El partido continuó y se alargó precisamente por este parón. Y en ese tiempo añadido sucedieron dos cosas que enfadaron aún más al equipo visitente: primero el Europa de Nava dispuso de un penalti, que erró, y poco después, en torno al minuto 100 de partido, se produjo una acción que el colegiado señaló como falta fuera del área y que todo el Vallobín vio dentro.

Ahí llegaron las expulsiones del jugador Miguel González, que estaba en el banquillo, por "entrar en el terreno de juego para protestar una de mis decisiones, todo ello situándose a escasos centímetros de mi persona, con la voz en grito y los siguientes términos: '¿Por qué no es penalti, explícame por qué no es penalti?'"; del entrenador Abel Fernández "por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una decisión a mi árbitro asistente número 1"; y del segundo entrenador, Ignacio Victorio, por exactamente la misma razón.

En total, 14 amarillas y 7 rojas en un partido disputado, pero en el que, más allá de las jugadas polémicas y las protestas que hubo en algunas fases del partido, la cosa no fue a mayores. Eso sí, el Vallobín tendrá que echar mano de un delegado provisional para que se siente en el banquillo el siguiente encuentro ya que todos los integrantes del cuerpo técnico fueron expulsados.