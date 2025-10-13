Asturias cosecha medallas en el Máster sub-13 y sub-17

El Bádminton Oviedo, anfitrión y organizador del Máster sub-13 y sub-17 disputado el fin de semana en el Corredoria Arena, encabezó los éxitos de una representación asturiana de altura en la cita, que reunió a 171 jugadores de 67 clubes y 16 comunidades autónomas. En lo que se refiere a la categoría sub-17, la participación del Oviedo se saldó con dos primeros puestos de Belén Soto, en individual y en dobles femeninos junto a Sulimar Cabrera (Tenzul El Rosario). En mixtos, la pareja formada por Mencía Pérez-Mateo de Vicente se alzó con el título, mientras que Deva García–Daniela Márquez y Mateo de Vicente–Hugo Hidalgo alcanzaron las semifinales. En sub-13, el Bádminton Vegadeo sumó con Nadia Alonso, campeona en individual y dobles, y Joel Alonso, primero en mixtos. Eneko Rodríguez completó los buenos resultados con un subcampeonato en dobles y un tercer puesto en individual. Por su parte, Esther Pascual–Naiara Casas, del Oviedo, firmaron un tercer puesto en dobles.