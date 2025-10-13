Asturias cosecha medallas en el Máster sub-13 y sub-17
El Bádminton Oviedo, anfitrión y organizador del Máster sub-13 y sub-17 disputado el fin de semana en el Corredoria Arena, encabezó los éxitos de una representación asturiana de altura en la cita, que reunió a 171 jugadores de 67 clubes y 16 comunidades autónomas. En lo que se refiere a la categoría sub-17, la participación del Oviedo se saldó con dos primeros puestos de Belén Soto, en individual y en dobles femeninos junto a Sulimar Cabrera (Tenzul El Rosario). En mixtos, la pareja formada por Mencía Pérez-Mateo de Vicente se alzó con el título, mientras que Deva García–Daniela Márquez y Mateo de Vicente–Hugo Hidalgo alcanzaron las semifinales. En sub-13, el Bádminton Vegadeo sumó con Nadia Alonso, campeona en individual y dobles, y Joel Alonso, primero en mixtos. Eneko Rodríguez completó los buenos resultados con un subcampeonato en dobles y un tercer puesto en individual. Por su parte, Esther Pascual–Naiara Casas, del Oviedo, firmaron un tercer puesto en dobles.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo