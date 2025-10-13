El Auto-Center Principado paga su mal inicio en Cantabria
El equipo ovetense reaccionó en la segunda mitad, pero no tuvo opciones (31-23)
Con un 6-1 en contra cuando se habían cumplido 10 minutos de partido, ampliado a un 10-2 en el 20, poco se podía esperar del Auto-Center Principado Vetusta en su desplazamiento a la pista del filial del Bathco Torrelavega. El equipo ovetense, que llegó al descanso ocho goles abajo (16-8), lo intentó en la segunda parte, llegando a colocarse a cinco (23-18), pero finalmente cedió por 31-23. Martín Cano, con seis goles, y Manuel Soliño, con cinco, fueron los máximos realizados del equipo ovetense.
