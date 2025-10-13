Los detalles de la media maratón de Oviedo: desde un nuevo récord Guinness hasta completar los 21 kilómetros con una bandera pirata en alto

No fue uno de los primeros en llegar, de hecho, fue de los últimos, pero su paso por la línea de meta supuso un nuevo hito a nivel mundial. Joan Torné, catalán de 63 años, batió el récord mundial de participaciones en medias maratones, alcanzando en la capital del Principado su carrera 646. Lo hizo en en la sexta edición de la Media Maratón Verde de Oviedo (MMVO), que fue todo un éxito al congregar cerca de 600 corredores.

Cada media maratón consta de 21,097 kilómetros, por lo que a lo largo de su vida, solo en este tipo de pruebas, Joan Torné ha corrido 13.628.662 metros, más que el diámetro de la tierra. Al pasar por la línea de meta, en la plaza de la Escandalera, el catalán posó orgulloso junto con el diploma y certificado que le acredita como el corredor con más medias maratones a nivel mundial, registrado en el Guinness World Records y en la World Record Certification Agency. "Un récord solo es un registro. Es más importante las vivencias que nos llevamos, hacer buenos amigos, conocer nuevos territorios y otras culturas. Lo otro son números que mañana llegará otro detrás y lo superará", comentó al término de la competición.

Desde los 10 años, correr fue una de sus grandes pasiones. "Yo era malísimo corriendo, y hoy en día tampoco es que sea muy bueno", desveló, pero él y los maratones nunca se llevaron bien. "Hice tres, pero no son lo mío. Hubo un divorcio permanente", explicó. En 1978, con 16 años, completó su primera media maratón y a lo largo de estos 47 años ha alcanzado las 646, un registro histórico y muy meritorio por su complicada situación de salud. "Esto ha salido por pura casualidad. Al final son unas 14 al año. Lo hacía y lo hago por pasarlo bien con mis amigos", subrayó.

Debido a una enfermedad cardiovascular severa, Joan Torné tuvo que parar durante seis años. Muchos médicos le dijeron que no podría volver a correr, pero a la séptima consulta a un cardiólogo distinto, encontró la solución. El catalán se sometió a dos intervenciones de corazón y a día de hoy sigue disfrutando de lo que más le gusta. "Soy un privilegiado solamente por el hecho de volver a hacer deporte. Es una maravilla poder hacer vida normal", destacó.

Durante su recuperación, Joan comenzó a acudir a un centro de animales abandonados. Junto a algunos de sus amigos los paseaba y, poco a poco, comenzó a andar más rápido y a trotar con ellos. "Gracias a los perros he vuelto a poder competir otra vez. Sin ellos seguramente hoy no estaría en Oviedo", confesó. Desde entonces disfruta de su mayor pasión y puede decir orgulloso que nadie ha completado más medias maratones que él en todo el mundo.

21 kilómetros con la bandera pirata en alto por una buena causa

Uno de los momentos más curiosos de la carrera fue el protagonizado por Josete Martínez -en la imagen de la izquierda-, que a sus 65 años completó la media maratón de una forma muy especial. Lo hizo ondeando en todo momento una bandera pirata por una buena causa. "No es por gusto, lo hago por apoyar el cáncer infantil, la ELA…", explicó. Durante los más de 21 kilómetros, Josete no bajó el brazo en ningún momento y pasó por la línea de meta en 2:30:45. "La bandera pirata no entiende de colores, ni de fronteras ni de sexos. Entiende que nos vamos a ir y no vamos a volver más, por eso hay que ayudarnos entre todos", destacó.