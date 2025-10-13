Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde se pueden conseguir las entradas para el Puerto Vega-Celta de la Copa del Rey?

El partido se disputará el jueves 30 de octubre en El Pardo

La plantilla del Puerto Vega espera por el resultado del sorteo de Copa del Rey / Ana M. Serrano

N. L.

Oviedo

El Puerto de Vega ha iniciado la venta de entradas para la Copa del Rey, en la que se medirá al Celta en El Pardo el día 30, a las 19 horas.

Se pueden adquirir en la página web "compralaentrada.com" y en el kiosko de Puerto de Vega, de 16.30 a 20.00 horas, a un precio de 35 euros.

