¿Dónde se pueden conseguir las entradas para el Puerto Vega-Celta de la Copa del Rey?

El Puerto de Vega ha iniciado la venta de entradas para la Copa del Rey, en la que se medirá al Celta en El Pardo el día 30, a las 19 horas.

Se pueden adquirir en la página web "compralaentrada.com" y en el kiosko de Puerto de Vega, de 16.30 a 20.00 horas, a un precio de 35 euros.