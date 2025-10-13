Así fue el golazo de Morcillo para darle la victoria al Mosconia en el campo de L'Entregu: "Estaba con confianza"

Que Grado tiene ganas de fútbol se nota cada vez que el Mosconia juega en el Marqués de la Vega de Anzo, uno de los campos a los que más público acude del grupo asturiano de Tercera Federación. Al buen ambiente se le une un proyecto ambicioso, con jugadores importantes que aspiran a luchar por el ascenso, ya sea acabando primeros o, por el camino largo, disputando la promoción.

Un veterano con mucho que decir

Entre esos jugadores que dan empaque al equipo de Grado está Jorge Morcillo, veterano defensa valenciano, de 39 años, que después de una larga carrera, que incluye 13 partidos en Primera con el Rayo y 188 en Segunda División, cumple su segunda temporada en el Mosconia. El defensa, que se afincó en Asturias después de su etapa en el Avilés, fue decisivo en la victoria por 1-2 ante L’Entregu que les mete en puestos de promoción de ascenso: marcó el gol de la victoria con un impecable lanzamiento de falta.

Morcillo golpea el balón en un partido del Mosconia / M. G.

"Un buen gol"

"Fue un buen gol, sí que suelo probar suerte con las faltas directas; es verdad que esta era un poco lejana, pero estaba con confianza, vi la oportunidad y cuando le pegué cogió buena dirección y que iba a ser difícil para el portero", explica el defensa del Mosconia sobre la acción que dio a su equipo los tres puntos en el Nuevo Nalón.

Para Morcillo fue una victoria "importante" ante un rival que "no había perdido" y que, además, les puso las cosas muy difíciles: "En la segunda parte se nos complicó el partido, así que estos tres puntos son muy buenos porque nos meten en play-off y evita que los que están por delante se distancien más", añade.

Un vestuario "sano"

En cuanto a la experiencia del Mosconia, Morcillo explica que ha sido fácil integrarse: "Me acogieron muy bien, ha sido una adaptación rápida, es un vestuario muy sano y eso lo hace todo más fácil". En cuanto a la afición, explica que "se conectó la temporada pasada", en la que el equipo se quedó muy cerca de disputar la promoción, y que en la actual se han vuelto a "ilusionar" después de que el equipo hiciera "muy buena Copa Federación".

Una buena mezcla

En el Mosconia se ha encontrado con ilustres veteranos como Pablo Espina o Gonzalo, junto a los que se ha incorporado gente joven "con proyección": "Tenemos una buena combinación de frescura y veteranía", añade. El objetivo, "intentar subir", pero sabiendo que hay "candidatos muy fuertes". Y lo que tiene más claro de todo es que quiere seguir viviendo en Asturias: "Mi familia está muy bien aquí y veo mi futuro en esta tierra".