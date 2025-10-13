Lucía González gana la segunda prueba, en Marín
La asturiana Lucía González, vencedora de la primera cita de la Copa de España de ciclocross, celebrada en Gijón, se impuso ayer también en la segunda, con sede en Marín. González, superada una pequeña caída en el primer giro, ha sido la gran dominadora de la prueba. En juniors se exhibió otro asturiano, Martín Fernández, que se fue en solitario desde el inicio.
