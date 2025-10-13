Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Mbappe, ni Lamine Yamal ni Julián Álvarez: este es el jugador asturiano que lidera el fútbol español en goles por minuto

Javi Cueto tiene el mejor promedio entre sus minutos jugados y los goles anotados de las tres primeras categorías

Javi Cueto

Javi Cueto / Mario Canteli

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Javi Cueto está de moda en Avilés. El ariete maliayo ha sido el gran protagonista de las tres últimas victorias del Avilés, anotando, en los tres casos, el gol clave para que el triunfo cayese del lado blanquiazul. Su efectividad se está haciendo notar, y es que el ariete asturiano lidera ahora mismo el ranking del fútbol español en cuanto a minutos por gol se refiere. 86 minutos sobre el césped ha necesitado el punta para ver puerta en cuatro ocasiones, lo que se traduce en un tanto cada veintidós minutos, siendo el mejor de las tres primeras categorías del fútbol nacional.

Cueto supera, en más de media hora, al siguiente en el ranking en Primera Federación. Tras sus pasos está David Cuenca (Talavera), que en los 57 minutos que ha jugado ha anotado un tanto, y Álvaro Giménez (Racing de Ferrol), que cada ochenta y cinco minutos ve puerta. Caso llamativo es el del cuarto clasificado, que ha anotado siete goles en 624 minutos, promediando un gol por encuentro. Se trata de Jesús de Miguel (Tenerife), pichichi de la categoría.

En Segunda División el mejor en este ranking es Mateo Mejía (Burgos), que está consiguiendo anotar cada 70 minutos. Lleva dos goles en 140 minutos. Por detrás están Jeremy (Racing), con un gol cada 72 minutos, y Eddahchouri (Deportivo), con una diana cada 83.

Mejores datos que Mbappé y Lewandowski

El registro de Javi Cueto es tan bueno que no hay ningún jugador de Primera División que se le acerque. Bakambu (Betis) es el líder en esta estadística, con una diana por cincuenta minutos jugados. Mbappé anota un tanto cada 78 minutos, mientras que Leewandowski tarda 86 minutos en mandar la pelota a guardar. Julián Álvarez, por su parte, promedia un gol cada 105 minutos.

