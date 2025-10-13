Sigue sin ganar el Gijón, que aguantó 20 minutos al líder

El Getasur, líder de la División de Honor Plata femenina, fue demasiado para el Balonmano Gijón, que sumó su tercera jornada sin ganar y es decimoprimero de 14 equipos con un punto de seis posibles. El conjunto gijonés dio la cara durante los primeros 20 minutos, al término de los cuales se encontraba a un solo gol de las madrileñas (11-10), pero ese tramo final del primer tiempo fue fatal para sus intereses (17-12 al intermedio). En la segunda parte no hubo color y el BMG terminó cayendo de ocho (32-24). Marta Durán, con 11 goles, sostuvo a las gijonesas, que reciben ahora el Meaño.