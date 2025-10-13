Sigue sin ganar el Gijón, que aguantó 20 minutos al líder
El conjunto de La Tejerona acabó cayendo en la pista del Getasur por 32-24
El Getasur, líder de la División de Honor Plata femenina, fue demasiado para el Balonmano Gijón, que sumó su tercera jornada sin ganar y es decimoprimero de 14 equipos con un punto de seis posibles. El conjunto gijonés dio la cara durante los primeros 20 minutos, al término de los cuales se encontraba a un solo gol de las madrileñas (11-10), pero ese tramo final del primer tiempo fue fatal para sus intereses (17-12 al intermedio). En la segunda parte no hubo color y el BMG terminó cayendo de ocho (32-24). Marta Durán, con 11 goles, sostuvo a las gijonesas, que reciben ahora el Meaño.
