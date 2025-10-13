Los triples de Corbacho matan al Universidad

Dos triples del veteranísimo Alberto Corbacho en el tramo final del partido doblegaron la resistencia del Universidad de Oviedo, que pagó su mal tercer cuarto con la derrota en la pista del Culleredo (74-66).

El conjunto asturiano se retiró al descanso con 9 puntos de ventaja, pero el equipo gallego le pasó por encima en el tercero con un parcial de 24-5. Cuando se recuperó y parecía estar en disposición de ganar el encuentro, Corbacho, de 41 años, sentenció.