Los triples de Corbacho matan al Universidad
N. L.
Oviedo
Dos triples del veteranísimo Alberto Corbacho en el tramo final del partido doblegaron la resistencia del Universidad de Oviedo, que pagó su mal tercer cuarto con la derrota en la pista del Culleredo (74-66).
El conjunto asturiano se retiró al descanso con 9 puntos de ventaja, pero el equipo gallego le pasó por encima en el tercero con un parcial de 24-5. Cuando se recuperó y parecía estar en disposición de ganar el encuentro, Corbacho, de 41 años, sentenció.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo