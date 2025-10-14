El Alimerka Oviedo Baloncesto espera que Townes sea el definitivo: al club asturiano le ha pasado de todo en este inicio de temporada

Marques Townes se acaba de incorporar al Alimerka Oviedo Baloncesto y, si no hay nuevos contratiempos, debutará el sábado (19:00 horas) ante el Tizona Burgos en el regreso del equipo asturiano al Palacio de los Deportes. La entidad espera que con el ex de UCAM, entre otros, se ponga fin a una serie de golpes de mala fortuna que le han condicionado en un inicio de Liga en Primera FEB en el que encadena tres derrotas en las tres jornadas disputadas.

Steven Verplancken / Julián Rus

La salida de Verplancken

El estadounidense, con pasaporte dominicano, es ya el tercer intento de sustituir a Steven Verplancken, jugador que el OCB fichó la pasada temporada y al que firmó también para la presente campaña, pero que acabó rescindiendo y marchándose a un equipo de la segunda francesa. Verplancken, que rindió a un gran nivel en su etapa en Oviedo, debía haber sido un jugador importante para el conjunto asturiano, ocupando los puestos de base y escolta.

Brycen Goodine / LNE

La ilusión de Brycen Goodine

El equipo de Oviedo encontró una buena solución a este primer contratiempo con Brycen Goodine. El estadounidense llegaba con bastante caché de la liga universitaria de Estados Unidos y en lo poco que se le pudo ver con el equipo de Javi Rodríguez demostró que iba sobrado de talento y de conocimiento del juego. Pero la historia con Goodine empezó mal, cuando asuntos personales retrasaron su incorporación al equipo, y acabó de la misma manera, cuando esos mismos asuntos le obligaron a volver a su país después de haberse incorporado al equipo y poco antes del inicio de la Liga en Primera FEB. La afición se quedó con los dientes largos después de verle anotar 34 puntos en el amistoso ante el Alega Cantabria.

London Johnson / LNE

London Johnson ni llega a debutar

Tras la marcha de Brycen Goodine, el Alimerka siguió peinando el mercado y buscando la mejor solución para cubrir esa posición, con la idea de que llegara un jugador que pudiera alternar las posiciones de base y escolta, siempre pensando en jugadores polivalentes. El elegido fue London Johnson, otro estadounidense, en este caso también con pasaporte jamaicano, que venía de jugar en la liga de desarrollo de la NBA. Indispuesto para el primer partido de liga, el del estreno en el Palacio de los Deportes ante el Estudiantes, tampoco pudo debutar en los dos siguientes por lesión. Johnson había firmado para un par de meses, por lo que las dos partes llegaron a un acuerdo para romper la relación y que el jugador se recuperara en casa.

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

Una plantilla que se ha quedado corta

A todo ello se le han sumado otras circunstancias, como la ausencia de Pablo Longarela. El madrileño, que la pasada temporada estuvo sin jugar por una lesión de rodilla, aún no está recuperado del todo. El no haber podido cerrar el último fichaje y la baja de Longarela dejaron al OCB con nueve jugadores del primer equipo. Una cifra que puede ser suficiente de manera temporal siempre y cuando no haya más lesiones. Pero las hubo.

Las lesiones, en el peor momento

Primero fue Cosialls, que no pudo estar en el partido ante el Estudiantes; después Dan Duscak, que salió cojeando del encuentro ante el Leyma Coruña y jugó tocado ante el Caesa Cartagena, a pesar de lo cual hizo un gran partido; y, por último, Fede Copes, que se torció el tobillo en un entrenamiento y que jugó también tocado en Cartagena. Un montón de problemas que han hecho que al difícil inicio de curso que el OCB tenía por los rivales a los que se medía (las dos primeras jornadas eran ante Estudiantes y Leyma, dos de los candidatos al ascenso) se le haya sumado la inestabilidad en una plantilla que se espera que con Marques Townes quede por fin cerrada.