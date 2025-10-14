El Confía Base Oviedo se enfrentará a un rival de Primera en la Copa del Rey

Esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey de Balonmano y el Confía Base Oviedo ya conoce a su rival. El conjunto carbayón, que tenía muchas posibilidades de medirse a un rival de la máxima categoría, se enfrentará al Bada Huesca, equipo de la Liga ASOBAL. El encuentro se disputará el 5 de noviembre en Vallobín, en un horario aún por determinar.

El regreso a la categoría de plata ha permitido a los carbayones poder disputar la Copa. El Confía Base Oviedo recibirá al colista de la liga ASOBAL, que solo ha conseguido un triunfo en estas primeras cinco jornadas de competición. "Estamos contentos porque queríamos que nos tocara un equipo de mayor categoría", expresa Dani Bandrés, el técnico del equipo, que también destaca "la gran oportunidad para que todos los asturianos puedan ver a un equipo de ASOBAL en el Principado". "Es un día especial, una fiesta para nuestro club y para el balonmano en Oviedo y en Asturias", finaliza.

Antes, el Base Oviedo tratará de conseguir su primera victoria liguera en División de Honor Plata. El conjunto carbayón no ha arrancado con buen pie la temporada y, hasta el momento, ha conseguido tres empates y dos derrotas. Este próximo sábado, los de Daniel Bandrés visitarán al Balonmano Alcobendas a partir de las 18:30 horas.

Alicante, sede de la fase final

La Federación Española de Balonmano anunció en el día de ayer que la ciudad de Alicante acogerá la fase final de la Copa del Rey, que se disputará entre el 5 y el 7 de junio de 2026.