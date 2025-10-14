Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guzmán contesta a su padre con gol: la intrahistoria de la familia Ortega y su relación con el Avilés

"Estamos muy contentos viendo a nuesto hijo en el Avilés", afirma Fernando Ortega, que anotó uno de sus dos tantos en Segunda B ante los blanquiazules y, más tarde, fue eliminado de un play-off por el ahora equipo de su hijo

Fernando y Guzmán Ortega

Fernando y Guzmán Ortega / LNE

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

"No se lo digas a él, que luego se lo cree, pero ya me ha superado. Ya es mejor jugador que yo", bromea Fernando Ortega, padre del mejor jugador del último Zamora-Avilés, Guzmán Ortega. Al palentino, que en sus tiempos mozos también fue futbolista, no le cabe el orgullo en el pecho. Ve a su hijo feliz en la villa del Adelantado y, tras una actuación como la del Ruta de la Plata, no puede estar más contento con la decisión de recalar en el Suárez Puerta. Además, tiene dos recuerdos marcados del cuadro blanquiazul. Curiosamente, uno los dos goles que anotó en la extinta Segunda B fue ante el conjunto avilesino.

"La verdad que en casa estamos súper contentos. Fuimos a verle a Zamora y fue decisivo. Metió un gran gol y el centro para el tanto de Javi Cueto fue fantástico", recuerda Ortega, que estos días tiene a Guzmán en casa, aprovechando que el Avilés descansó tanto ayer como hoy. "Ya había ganas de pasar un par de días en familia. Además, así aprovecha a ver a sus amigos, que también es importante", comenta el padre, que poco a poco está empezando a coger cariño al cuadro blanquiazul. De hecho, ha estado presente en la grada en todos los encuentros como local de los avilesinos. "Nos presta mucho, estamos el fin de semana con él y así podemos pasar tiempo juntos. Desde Palencia se va rápido, en tres horas estamos en Avilés", explica el palentino, que reconoce ser un enamorado de Asturias. "Siempre nos ha encantado, solíamos ir mucho a pasar los findes o las vacaciones", confiesa.

En sus primeros encuentros con la camiseta blanquiazul Guzmán Ortega ha pasado de ser titular a tener que aportar desde el banquillo. De hecho, ante el Zamora marcó la diferencia como suplente. "Tuvo un inicio estelar, ante el Lugo jugó muy bien, sorprendentemente bien. El rendimiento a partir de ese encuentro no ha sido tan espectacular, pero eso le tiene que servir para ir mejorando, sobre todo en intensidad y concentración", analiza Ortega, que destaca también la calidad en salida de balón que tiene su hijo, algo que marca la diferencia. De hecho, ese talento hizo que varios equipos se peleasen por conseguir la cesión del defensor, aunque finalmente el Avilés se llevó el gato al agua. "Los criterios futbolísticos fueron lo más importantes a la hora de tomar la decisión. El Marbella también estuvo detrás, pero nosotros estamos encantados de que esté en Asturias, que está más cerca. La idea es que, de salir, jugase mucho. Que el equipo esté avanzando le va a venir muy bien", detalla.

La historia de Fernando Ortega y el Avilés

Fernando Ortega conoce perfectamente al Avilés. En su época como futbolista tan solo anotó dos goles (era lateral derecho) en Segunda B y, casualmente, uno de ellos fue ante el cuadro avilesino. De hecho, mañana se cumplen treinta años de ese tanto. "No creas que me acuerdo mucho, pero creo que fue un golpeo desde fuera del área que se acabó colando", señala el exdefensor. Esa temporada acabó con el descenso del Palencia y, un par de años más tarde, el palentino decidió colgar las botas. "Estuve trece años en el club, pero lo dejé joven. Después de ese descenso estuve en Tercera, pero decidí dejarlo", recuerda.

Fernando Ortega celebra el gol ante el Avilés

Fernando Ortega celebra el gol ante el Avilés / LNE

Eso sí, su historia con el Avilés no acabaría ahí. Años más tarde, en la temporada 2001/02, el Palencia, con Ortega como segundo entrenador, se enfrentó al Avilés en la fase de ascenso a Segunda B. En el primer duelo la victoria cayó del lado avilesino gracias a un tanto de penalti. En el segundo encuentro, que ya era decisivo, terminó en tablas. Hubo cierta polémica, ya que el cuadro palentino impugnó el partido por alineación indebida. "Tuvisteis mucha suerte, pero nos acabasteis eliminando", comenta.

Noticias relacionadas y más

Ortega no duda a la hora de admitir que su hijo "ya es mejor futbolista de lo que era yo" y confía que en el Suárez Puerta puedan ver todo el talento que tiene el palentino. Mientras, él seguirá disfrutando de sus visitar a Avilés siendo un blanquiazul más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
  4. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  5. Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
  6. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  7. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  8. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se la ha convertido en la heroína de un cuento

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se la ha convertido en la heroína de un cuento

Fin de semana espectacular: Ricardo Darín y María Galiana esperan a 3.000 personas

Fin de semana espectacular: Ricardo Darín y María Galiana esperan a 3.000 personas

Las dos jóvenes de la violación del Carmen piden 42 años de cárcel para los acusados

Las dos jóvenes de la violación del Carmen piden 42 años de cárcel para los acusados

La reordenación del transporte urbano en Laviana aprueba el examen de los viajeros: "Es más fácil con el intercambiador"

La reordenación del transporte urbano en Laviana aprueba el examen de los viajeros: "Es más fácil con el intercambiador"

El Colegio de Médicos de Asturias pide que la objeción al aborto llegue a todas las especialidades

El Colegio de Médicos de Asturias pide que la objeción al aborto llegue a todas las especialidades

Condenado, 19 años después, por violar a su hermana de nueve años

Condenado, 19 años después, por violar a su hermana de nueve años

La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector

La zona más cara de Siero para comprar vivienda hoy: esta es la localidad con los precios medios más altos según un informe del sector

"Siempre va conmigo": Elsa Pataky desvela cuál es el artículo que jamás olvida incluir en su maleta

"Siempre va conmigo": Elsa Pataky desvela cuál es el artículo que jamás olvida incluir en su maleta
Tracking Pixel Contents