Guzmán contesta a su padre con gol: la intrahistoria de la familia Ortega y su relación con el Avilés

"No se lo digas a él, que luego se lo cree, pero ya me ha superado. Ya es mejor jugador que yo", bromea Fernando Ortega, padre del mejor jugador del último Zamora-Avilés, Guzmán Ortega. Al palentino, que en sus tiempos mozos también fue futbolista, no le cabe el orgullo en el pecho. Ve a su hijo feliz en la villa del Adelantado y, tras una actuación como la del Ruta de la Plata, no puede estar más contento con la decisión de recalar en el Suárez Puerta. Además, tiene dos recuerdos marcados del cuadro blanquiazul. Curiosamente, uno los dos goles que anotó en la extinta Segunda B fue ante el conjunto avilesino.

"La verdad que en casa estamos súper contentos. Fuimos a verle a Zamora y fue decisivo. Metió un gran gol y el centro para el tanto de Javi Cueto fue fantástico", recuerda Ortega, que estos días tiene a Guzmán en casa, aprovechando que el Avilés descansó tanto ayer como hoy. "Ya había ganas de pasar un par de días en familia. Además, así aprovecha a ver a sus amigos, que también es importante", comenta el padre, que poco a poco está empezando a coger cariño al cuadro blanquiazul. De hecho, ha estado presente en la grada en todos los encuentros como local de los avilesinos. "Nos presta mucho, estamos el fin de semana con él y así podemos pasar tiempo juntos. Desde Palencia se va rápido, en tres horas estamos en Avilés", explica el palentino, que reconoce ser un enamorado de Asturias. "Siempre nos ha encantado, solíamos ir mucho a pasar los findes o las vacaciones", confiesa.

En sus primeros encuentros con la camiseta blanquiazul Guzmán Ortega ha pasado de ser titular a tener que aportar desde el banquillo. De hecho, ante el Zamora marcó la diferencia como suplente. "Tuvo un inicio estelar, ante el Lugo jugó muy bien, sorprendentemente bien. El rendimiento a partir de ese encuentro no ha sido tan espectacular, pero eso le tiene que servir para ir mejorando, sobre todo en intensidad y concentración", analiza Ortega, que destaca también la calidad en salida de balón que tiene su hijo, algo que marca la diferencia. De hecho, ese talento hizo que varios equipos se peleasen por conseguir la cesión del defensor, aunque finalmente el Avilés se llevó el gato al agua. "Los criterios futbolísticos fueron lo más importantes a la hora de tomar la decisión. El Marbella también estuvo detrás, pero nosotros estamos encantados de que esté en Asturias, que está más cerca. La idea es que, de salir, jugase mucho. Que el equipo esté avanzando le va a venir muy bien", detalla.

La historia de Fernando Ortega y el Avilés

Fernando Ortega conoce perfectamente al Avilés. En su época como futbolista tan solo anotó dos goles (era lateral derecho) en Segunda B y, casualmente, uno de ellos fue ante el cuadro avilesino. De hecho, mañana se cumplen treinta años de ese tanto. "No creas que me acuerdo mucho, pero creo que fue un golpeo desde fuera del área que se acabó colando", señala el exdefensor. Esa temporada acabó con el descenso del Palencia y, un par de años más tarde, el palentino decidió colgar las botas. "Estuve trece años en el club, pero lo dejé joven. Después de ese descenso estuve en Tercera, pero decidí dejarlo", recuerda.

Fernando Ortega celebra el gol ante el Avilés / LNE

Eso sí, su historia con el Avilés no acabaría ahí. Años más tarde, en la temporada 2001/02, el Palencia, con Ortega como segundo entrenador, se enfrentó al Avilés en la fase de ascenso a Segunda B. En el primer duelo la victoria cayó del lado avilesino gracias a un tanto de penalti. En el segundo encuentro, que ya era decisivo, terminó en tablas. Hubo cierta polémica, ya que el cuadro palentino impugnó el partido por alineación indebida. "Tuvisteis mucha suerte, pero nos acabasteis eliminando", comenta.

Ortega no duda a la hora de admitir que su hijo "ya es mejor futbolista de lo que era yo" y confía que en el Suárez Puerta puedan ver todo el talento que tiene el palentino. Mientras, él seguirá disfrutando de sus visitar a Avilés siendo un blanquiazul más.