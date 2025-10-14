Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Memorial Antonio Morales, para el CID ante La Curtidora

Una jugada de la final. | MIKI LÓPEZ

En un sentido homenaje al expresidente de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, Antonio Morales, fallecido en 2024, el CID Jovellanos juvenil se impuso en la final del Memorial al anfitrión, La Curtidora, por 2-3.

