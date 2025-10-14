Una nueva modalidad de ajedrez, impulsada por Magnus Carlsen, llega a Asturias: estos son los detalles

Con la idea de traer aire fresco a la disciplina, pronto llegará a Asturias una nueva modalidad de ajedrez que está teniendo un gran auge en otras partes del mundo por la influencia de Magnus Carlsen, campeón del mundo de ajedrez. Se trata de una disciplina llamada “freestyle” o “960”, en la que se sortea la posición inicial de todas las piezas a excepción de los peones, de forma que en cada partida el orden es aleatorio. Esta llegará a Asturias, como iniciativa del Club Ajedrez Mieres, durante los primeros días de noviembre, cuando se celebrará un torneo en la localidad mierense. “Está comenzando a ser muy jugada a nivel mundial y es divertida. Hay que probarla en torneos”, comenta el presidente de la Federación Asturiana de Ajedrez, Sergio Arias.

Paralelamente, el directivo destaca el buen momento que vive el ajedrez asturiano desde la época de la pandemia. “Estamos creciendo, somos un deporte minoritario pero cada vez nos vamos acercando más en fichas a otros deportes”. Prueba de ello es el campeonato de Asturias, que arrancó la pasada semana con un gran éxito de participantes. “Este año tenemos 330 inscritos, superando con creces las cifras del año pasado, que ya habían supuesto un récord”, indica Ariaa. La competición se extenderá hasta finales de noviembre y en esta edición cuenta con casi 50 jugadores más compitiendo. La única ‘pega’, según Arias, es que es un deporte “muy masculinizado” en estos momentos.

Sergio Arias también se muestra orgulloso por el nivel de los ajedrecistas asturianos, “que vienen pisando fuerte”. “Tenemos un grupo que está en la élite a nivel nacional e incluso europeo”, destacando figuras como la de Diego Vergara, que a sus 19 años ya cuenta con el título de maestro internacional y es uno de los mejores jugadores del país. Además, muchos años después, la selección asturiana ha vuelto a destacar en el campeonato de España, con un primer puesto en 2023 y el tercer escalón del podio en este 2025. “Es muy difícil que una región como Asturias pueda quedar campeona porque tenemos mucho déficit de patrocinadores e ingresos comparados con otras comunidades”, expresó Arias.