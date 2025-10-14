Segunda derrota del CID Jovellanos, ante el Boiro (1-3)
El CID Jovellanos sumó su segunda derrota en dos jornadas, la primera en casa, en la nueva temporada de la Superliga 2 masculina. El conjunto gijonés ganó el primer set, 25-23, pero cedió los tres siguientes (15-25, 23-25 y 17-25). En la próxima jornada le toca descanso.
