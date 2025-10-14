Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda derrota del CID Jovellanos, ante el Boiro (1-3)

Un jugador del CID Jovellanos en un remate. | MARCOS LEÓN

El CID Jovellanos sumó su segunda derrota en dos jornadas, la primera en casa, en la nueva temporada de la Superliga 2 masculina. El conjunto gijonés ganó el primer set, 25-23, pero cedió los tres siguientes (15-25, 23-25 y 17-25). En la próxima jornada le toca descanso.

