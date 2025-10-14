Así será la doble representación asturiana en el Mundial sub-17 de balonmano: una leyenda y un heredero

En pocas fechas está fijado en Casablanca el comienzo del primer Mundial Promesas de balonmano, oficialmente Campeonato del Mundo sub-17 (del 24 de octubre al 2 de noviembre). Asturias tendrá en él un protagonismo doble. Por un lado, porque supondrá el debut como seleccionador de Raúl Entrerríos, que lleva en el cargo apenas un par de meses, y por otro, porque en la lista de jugadores figura otro gijonés, Jorge Martínez, hijo del portero del mismo nombre y uno de los balonmanistas asturianos con más futuro por delante. LA NUEVA ESPAÑA charla con ambos antes del inicio de la concentración para una cita que reunirá a los mejores talentos del mundo.

Nombramiento y debut

Para Raúl Entrerríos, la cita resulta muy atractiva. Una vez dejada atrás una prolífica carrera como jugador, y tras su etapa en el organigrama del Barcelona, el gijonés empezó a colaborar con la Federación Española, que le nombró seleccionador juvenil el pasado mes de septiembre. «He tenido oportunidad de trabajar con estas franjas de edad en el Barcelona y podemos decir que tienen mucho peso en la formación, están a punto de ser mayores de edad y con capacidad de aprender mucho, de acercarse al alto rendimiento. Es un momento muy bonito, están muy abiertos a aprender y se pueden moldear», explica Entrerríos.

El exinternacional es consciente de que la prioridad es el aprendizaje, pero quiere pelear por lo máximo: «Estamos representando a la selección y tienes que ir a competir, aunque no se puede perder el foco, moldear para que el día de mañana sean jugadores sólidos, de trayectoria larga. Es un equipo de buen nivel, vienen de programas de tecnificación como el del CAR Sierra Nevada y están muy adaptados para competir, saben lo que se les pide».

Un jugador completo

Sobre la presencia en la convocatoria del lateral Jorge Martínez, zurdo, Raúl Entrerríos analiza que «es un jugador de equipo y eso es importante. Hace muchas cosas bien dentro del campo, tiene bastante consistencia, buen lanzamiento entre líneas, buen uno contra uno, defensivamente entiende los conceptos... es un jugador completo».

Jorge Martínez, antes del Grupo Covadonga-Horizonte Atlética de Primera Nacional del pasado sábado. / Marcos León

El jugador devuelve los elogios a su entrenador: «Solamente hemos estado con Raúl en una concentración, una semana con unos amistosos en Egipto. Es un entrenador magnífico. Es un honor estar dirigido por alguien que estuvo tanto tiempo en la élite y fue de los mejores en la historia de España.

Un grupo muy bueno

Estamos aprendiendo y disfrutando mucho». Martínez cree que la selección española está capacitada para hacer ruido en el Mundial sub-17. «Tengo muchas expectativas puestas, tenemos un grupo muy bueno y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. Si estamos a nuestro mejor nivel vamos a estar arriba», opina el lateral.

La agenda del gijonés está repleta. El pasado fin de semana fue convocado con el equipo senior de Primera Nacional del Grupo para el partido contra el Horizonte Atlética y el domingo acudió a Puente Viesgo con la selección asturiana. Una vez recuperado de la lesión que tuvo en la rodilla hace unas fechas, está listo: «tengo muchísimas ganas de aportar y de disfrutar de la competición».