El Tragamón acoge el II Memorial Luis Victorero Sánchez "Chechi"
El Recinorte se llevó la final por un resultado de 3-0 frente a Peña Natahoyo
El Tragamón acogió el pasado sábado el II Memorial Luis M. Victorero Sánchez "Chechi". En esta segunda edición participaron siete equipos: PuntoLab Audicion, Recinorte (con sus dos equipos A y B), Peña Natahoyo, Monster United, Divina Comedia (como invitado a las finales) y Barberia Acebal (como organizador).
El Recinorte se llevó la final por un resultado de 3-0 frente a Peña Natahoyo. Al torneo acudió Mar Victorero, hermana de "Chechi".
