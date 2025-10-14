Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tragamón acoge el II Memorial Luis Victorero Sánchez "Chechi"

El Recinorte se llevó la final por un resultado de 3-0 frente a Peña Natahoyo

El Tragamón acoge el II Memorial Luis Victorero Sánchez "Chechi" | / BRENDA DÍAZ

El Tragamón acogió el pasado sábado el II Memorial Luis M. Victorero Sánchez "Chechi". En esta segunda edición participaron siete equipos: PuntoLab Audicion, Recinorte (con sus dos equipos A y B), Peña Natahoyo, Monster United, Divina Comedia (como invitado a las finales) y Barberia Acebal (como organizador).

El Recinorte se llevó la final por un resultado de 3-0 frente a Peña Natahoyo. Al torneo acudió Mar Victorero, hermana de "Chechi".

