Adrián Barbón reconoce a Benjamín Noval, una de las mayores perlas del ciclismo español
El presidente del Principado de Asturias recibió a Benjamín Noval y a su padre tras una temporada en la que el de Laviana ha irrumpido con éxito en el circuito júnior
Javi Viso
De lavianés a lavianés. Este miércoles, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido a Benjamin Noval en la sede de presidencia del Principado para reconocer la gran temporada del joven ciclista asturiano, una de las mayores promesas del ciclismo nacional. Junto a ellos también estuvieron presentes Benjamín Noval padre, un ex ciclista profesional relevante a nivel internacional y el alcalde de Laviana, Julio García.
Benjamin Noval hijo, que la semana pasada cumplió 17 años, finalizó su primera temporada como júnior. Su última carrera fue en el Mundial de Ruanda, que desgraciadamente no acabó bien para él. A pocos kilómetros de la meta, cuando Noval peleaba por la medalla, sufrió una caída que le privó del gran éxito e incluso le dejó sin el Europeo que se disputó hace escasas semanas. Pese a ello, el ciclista lavianés ha completado una gran temporada, con más de veinte victorias de etapa y la general de cinco carreras, además de haberse proclamado campeón de España en ruta y contrarreloj.
